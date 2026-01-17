Gala EFA 2026, care a avut loc la Berlin, a fost mutată din decembrie la mijlocul lunii ianuarie, în speranţa că va stimula interesul în jurul candidaţilor europeni la premiile internaţionale.

Joachim Trier și Eskil Vogt au câștigat premiul pentru Cel mai bun scenariu, iar Hania Rani a fost premiată pentru Cea mai bună coloană sonoră. Premiul pentru întreaga carieră a fost primit de Liv Ullmann, care acum are 87 de ani.

Politica a fost în centrul atenţiei la gala EFA. „Dacă lumea nu reacţionează astăzi la această violenţă flagrantă, nu este vorba doar de suferinţa unei singure ţări. Nu numai Iranul, ci întreaga lume este în pericol”, a spus regizorul iranian Jafar Panahi.

„Violenţa lăsată fără răspuns devine normală, iar când devine normală, se răspândeşte ca o boală contagioasă. Când adevărul este înăbuşit într-un singur loc, libertatea este sufocată pretutindeni. Atunci nimeni nu mai este în siguranţă. Oriunde în lume, nu doar în Iran, nu doar în Europa, nu doar în America… tocmai de aceea, astăzi, ca cineaşti şi artişti, mai mult ca niciodată, dacă suntem dezamăgiţi de politicieni, trebuie cel puţin să refuzăm să rămânem tăcuţi, pentru că tăcerea într-o perioadă de crime nu este o tăcere neutră, ci o participare la întuneric”, a adăugat el.

Câştigătorii la Premiile Academiei Europene de Film, considerat echivalentul Oscarurilor europene:

Cel mai bun film european – Sentimental Value

Cel mai bun documentar european – Fiume o Morte!

Cel mai bun lungmetraj animat european – Arco

Cel mai bun regizor european – Joachim Trier (Sentimental Value)

Cea mai bună actriţă europeană – Renate Reinsve (Sentimental Value)

Cel mai bun actor european – Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Cel mai bun scenarist european – Eskil Vogt şi Joachim Trier (Sentimental Value)

European Discovery – Premiul FIPRESCI: – On Falling

Premiul European pentru Publicul Tânăr – Siblings

Cel mai bun compozitor european (coloană sonoră) – Hania Rani (Sentimental Value)

Cel mai bun director de imagine european – Mauro Herce (Sirāt)

Cel mai bun montaj european – Cristóbal Fernández (Sirāt)

Cel mai bun scenograf – Laia Ateca (Sirāt)

Cel mai bun designer de costume european – Sabrina Krämer (Sound of Falling)

Cel mai bun director de casting european – Nadia Acimi, Luís Bértolo şi María Rodrigo (Sirāt)

Cel mai bun expert european în coafură şi machiaj – Torsten Witte (Bugonia)

Cel mai bun designer de sunet european – Laia Casanovas, Amanda Villavieja şi Yasmina Praderas (Sirāt)

Cel mai bun scurtmetraj european – Premiul Vimeo – City of Poets

Premiul pentru întreaga carieră – Liv Ullmann

Premiul pentru excelenţă în cinematografia mondială – Alice Rohrwacher