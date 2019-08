Alina Pușcaș a devenit mămică pentru a treia oară sâmbătă, 3 august 2019. Vedeta a adus pe lume o fetiță care a primit numele Iris.

Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut primele declarații după naștere pentru spynews.ro.

„Sâmbătă dimineața, la ora 6:00, m-am prezentat la clinică, la ora 8:00 eram deja pe masa de operație, iar la 8:30 eram în salonul de terapie intensivă. În jur de ora 16:00 am fost mutată în rezervă. Operația a fost excelentă, deși îmi era foarte teamă, fiind la a treia cezariană. Nu am avut deloc durere post operație, nu am cerut calmante pentru că nu am avut de ce, lucru care m-a uimit, recunosc. Iris s-a născut cu aceeași greutate pe care au avut-o la naștere Alex și Melissa, adică 2,800 kilograme, este foarte bine”, a dezvăluit vedeta pentru sursa citată.

Alina Pușcaș a mărturisit și cum a ales numele fetiței ei nou-născute.

„Numele l-am ales eu de această dată, a pornit de la dorința de a găsi un nume mai puțin comun sau în trend, să fie scurt, ușor de pronunțat în orice limbă. M-am gândit să fie ceva care să aibă legătură cu Mihai și ochii lui albaștri, să aibă parte și de o onomastică, în cazul ei, de Florii”, a explicat ea.

În 2015, în luna august, Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică, aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, și tot în aceeași perioadă s-a mutat cu partenerul ei de viață ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, cu care este căsătorită din vara lui 2017.

În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară. Ea a adus pe lume o fetiță, Melissa Antonia.

Citeşte şi:

Alina Pușcaș își mută familia numeroasă din apartament în vilă: „Am început să depunem actele pentru construcția casei”

GSP.RO Dezvăluirile unui prieten despre decesul lui Marcel Toader: „La un moment dat i-a scăpat telefonul din mână și a căzut cu capul pe masă!”

Unica.ro Care e primul si cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faci in caz de infarct

Viva.ro Marcel Toader, fostul soț al Mariei Constantin, a FĂCUT INFARCT! PRIMA REACȚIE a MARIEI și ce i-a afectat problemele de sănătate