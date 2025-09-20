Alina Laufer trăiește din nou cele mai frumoase clipe. Vedeta a născut vineri o fetiță perfect sănătoasă, care a primit nota 10 la naștere. Emoțiile au fost uriașe pentru Alina și soțul ei, Ilan, care au ales pentru micuța lor un nume special: Eden.

Potrivit declarațiilor făcute de Ilan Laufer pe rețelele sociale, fetița a venit pe lume cu o greutate de aproximativ 3,1 kilograme și 51 de centimetri. Mândrul tătic a împărtășit și primul mesaj emoționant dedicat fiicei sale, mărturisind că îi este recunoscător lui Dumnezeu pentru darul de a fi tată pentru a treia oară.

„Bine ai venit în viața noastră, scumpa noastră Eden Laufer! Astăzi, 19 septembrie 2025, Dumnezeu ne-a dăruit cel mai prețios dar – pe tine, minunea noastră.

Cântărești 3,105 kg și ai 51 cm de perfecțiune, iar inimile noastre sunt pline de recunoștință. Tati te iubește mai mult decât poate spune în cuvinte și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest miracol.

Să crești sănătoasă, iubită și ocrotită mereu!”, a scris Ilan Laufer pe Facebook.

Ilan Laufer, mesaj emoționant pentru fiica sa

Tot Ilan a fost și cel care a publicat prima fotografie cu micuța Eden, în care apare ținându-și fiica pentru prima dată în brațe. Imaginea a emoționat profund comunitatea online, urmăritorii lăsând sute de comentarii și felicitări pentru mămică și pentru întreaga familie.

„Eden, astăzi ne-am privit pentru prima dată.

Te-am așteptat cu atâta emoție, iar clipa în care te-am strâns în brațe va rămâne veșnic în sufletul meu. Atât de mică și totuși atât de puternică – un miracol dăruit de Dumnezeu.

Bine ai venit, draga noastră Eden. Această primă întâlnire va rămâne pentru totdeauna în inima mea”, este a doua postare făcută de Ilan Laufer.

Alina și Ilan Laufer se bucură acum de cel mai frumos dar – venirea pe lume a micuței Eden, care promite să aducă numai fericire și lumină în viața lor.

Ce semnificație are numele Eden

Numele Eden are o puternică semnificație biblică și spirituală, fiind asociat cu ideea de paradis, puritate și începuturi. Provenit din limba ebraică, Eden înseamnă „loc al desfătării” sau „grădină a bucuriei”, trimițând la celebra Grădină a Edenului, spațiul perfect și armonios în care au trăit Adam și Eva înainte de izgonire. Astfel, numele poartă simbolul inocenței, al frumuseții și al vieții noi, evocând pacea, liniștea și fericirea. Alegerea acestui nume pentru un copil este percepută ca o binecuvântare, un dar divin care aduce lumină și speranță în viața familiei.

