Sofia Vicoveanca a trecut printr-o perioadă dificilă. Artista a ajuns de urgență la spital în noaptea de 10 spre 11 ianuarie, după ce a suferit un infarct. A fost transportată cu ambulanța la spitalul din Suceava, unde a rămas internată și monitorizată permanent de medici. În prezent, vedeta se simte mai bine și a făcut noi declarații.

„Are cine să mă întrebe de sănătate, și vecini, și lume, și pe Facebook, dacă v-ați uitat. Sper să mă ajute Dumnezeu să ies. Sunt și obosită, că nu prea am dormit (…) Nu-mi place toată povestea (…) Faptul că s-a supărat inimioara mea și mi-a făcut figura… nu-mi place. Doamne ajută! Știe Domnul ce face”, a declarat artista la SpyNews TV.

Pe lângă infarct, cântăreața s-ar fi confruntat și cu un episod de răceală, ceea ce i-a slăbit și mai mult organismul. Chiar și așa, Sofia Vicoveanca a găsit puterea să vorbească despre starea ei, oferind declarații exclusive pentru Spynews TV. Aceasta a recunoscut că nu trece prin zile ușoare, însă încearcă să rămână optimistă și să aibă încredere în medici.

„Am nevoie de urare și de sănătate. Sunt în pat, deocamdată. Nu încerc să… stau, aștept efectul medicamentelor pe care le-am luat și stau întinsă în pat, învelită. O să vină băiatul meu să aibă grijă de mine. Sunt la mâna medicilor, nu pot să întreb (n.r. – când va fi externată). Cred că am avut și un mic infarct și răceală, nu știu. Cine știe ce se întâmplă”, a declarat Sofia Vicoveanca.







