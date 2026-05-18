Reprezentanta României la Eurovision 2026 a declarat că nu este supărată pentru cele 3 puncte primite din partea juriului din Republica Moldova și a pus în evidență votul publicului din stânga Prutului, care i-a acordat 12 puncte.

„Mulțumim tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe juriul din Moldova, care a punctat așa cum a știut mai bine, și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane.

Nici artiștii, nici prezentatorii nu au vină, ba din contră și-au arătat susținerea față de noi, iar Moldova a votat pentru România”, a reacționat Alexandra Căpitănescu, pe Instagram.

Artista originară din Galați și-a exprimat dorința de a susține concerte la Chișinău și de a colabora cu colegi din Republica Moldova. Ea l-a felicitat totodată pe Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026.

„Abia așteptăm să cântăm la Chișinău și să colaborăm cu cât mai mulți artiști moldoveni pe care noi îi admirăm de când eram mici. Felicitări, Satoshi și întregii echipe care au deschis Eurovisionul așa cum nu se putea mai bine. O să ne fie dor de voi, dar noroc că suntem vecini și ne putem vizita des!”, a transmis Alexandra Căpitănescu.

Satoshi a reacționat la rândul lui pe fondul scandalului izbucnit peste Prut în legătură cu votul juriului de la Chișinău pentru Alexandra Căpitănescu. Cântărețul a pus accent pe punctajul maxim acordat de publicul moldovean și a lansat un apel: „Nu alimentați ura!”.

„Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, a afirmat el.

Scandalul a izbucnit imediat după ce rezultatele au arătat o diferență enormă între preferințele publicului și cele ale juriului din Republica Moldova.

Pe fondul acestui scandal, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, și-a dat luni demisia. „Chiar dacă ne-am disociat de notele juriului, votul exprimat este responsabilitatea noastră și a mea în calitate de conducător al instituției. Am evitat să dau indicații juriului. Ce s-a întâmplat e un lucru grav, ieșit din comun, că juriul nu a ținut cont de sensibilitățile care există între noi și cei doi vecini”, s-a justificat Vlad Țurcanu.

„Relațiile de fraternitate pe care le avem cu România, precum și considerația noastră pentru Ucraina rămân nealterate. Atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru față de România nu poate fi decât de dragoste”, a subliniat el.

Pe de altă parte, Ambasada României la Chișinău și-a exprimat bucuria față de sprijinul acordat reprezentantei României la Eurovision 2026 de către cetățenii Republicii Moldova. Misiunea diplomatică a remarcat că acest concurs „ne amintește anual că muzica reușește să unească oameni, emoții și comunități dincolo de orice clasament stabilit de un juriu”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE