Satoshi a mulțumit pentru cele 22 de puncte primite din partea României: 12 din partea publicului și 10 din partea juriului. „Dragi români, vă mulțumesc pentru suport și atitudine”, a scris artistul pe contul său de Instagram.

În ceea ce privește discrepanța dintre cele 3 puncte acordate de juriul din Republica Moldova pentru Alexandra Căpitănescu și cele 12 puncte acordate de publicul moldovean, Satoshi a pus accent pe votul cetățenilor. „Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, a transmis el.

În cele din urmă, Satoshi a făcut apel la păstrarea rațiunii: „Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”.

Acest apel la rațiune vine într-un moment când anumite forțe politice (proruse din Rep. Moldova și pretins suveraniste din România) și grupuri obscure de pe rețelele sociale se ocupă de dezbinarea românilor în contextul întețirii războiului hibrid dus de Moscova.

Val de indignare în Republica Moldova după aflarea punctajelor oferite de juriul de la Chișinău

Criticile la adresa juriului din Republica Moldova au apărut imediat după aflarea punctajului oferit reprezentantei României la Eurovision Song Contest 2026. Opinia publică a lăudat prestația Alexandrei Căpitănescu și s-a manifestat profund nedumerită de alegerea juriului de a-i acorda doar 3 puncte.

„Incredibil ce rușine”, a reacționat jurnalistul Alexandru Cozer.

„Așteptăm explicații și notele date de fiecare. Ați murdărit «butoiul cu miere». Ieșiți și explicați”, a cerut jurnalistul Vitalie Călugăreanu.

Mulți internauți au denunțat votul, au pus întrebări despre componența juriului și despre felul în care a fost selectat. Dincolo de susținerea între vecini specifică Eurovision, votul a fost considerat de neînțeles în condițiile în care Alexandra Căpitănescu a avut o prestație foarte apreciată de publicul european și a terminat concursul pe locul trei, după reprezentanta Bulgariei și reprezentantul Israelului.

Prezentatorea Rita s-a declarat șocată

Rita, prezentatoarea care a anunțat rezultatele din partea juriului din Republica Moldova, a povestit că a fost șocată când a văzut punctajele și că, inițial, a vrut să refuze apariția în direct.

„Când am primit rezultatul, foaia pe care trebuia să o prezint… Am văzut România 3 puncte, Ucraina nu era… Eu am avut o reacție de șoc. Eu am zis: «Voi glumiți?»”, a declarat Rita.

„Vreo câteva minute m-am retras și nu știam cum să-mi revin. În 30 de minute trebuia să intru în direct. Eu l-am sunat pe domnul director de la Radio Moldova și i-am zis: «Domnul Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Cum vă imaginați?! Eu am audiență de 1,6 milioane de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei și să zic că România are 3 puncte»”, a adăugat ea.

Potrivit declarațiilor sale, reprezentanții televiziunii publice de la Chișinău i-au explicat că voturile nu pot fi modificate și că aceasta este procedura oficială a concursului.

„Mi-au spus că asta e procedura, că înțeleg că nu rezonez. Se simte ca un iad… Cum ați fi procedat în locul meu? (…) Cele 12 puncte ale mele merg la România, piesa e foarte bună”, a subliniat Rita.

Șeful Teleradio-Moldova s-a declarat „surprins”

Vlad Țurcanu, directorul general al Teleradio-Moldova, s-a declarat „surprins” de vot. „Satoshi a fost favoritul serii în arena din Viena, iar Alexandra a fost de-a dreptul magnifică. Mulțumim publicului moldovean care a votat pentru ea. Publicul are întotdeauna dreptate. Juriul ne-a surprins”, a transmis el prin intermediul Facebook.

Cu toate acestea, explicațiile șefului companiei publice responsabile de organizarea Eurovision din partea Republicii Moldova nu au fost crezute. „Pe bune”, a reacționat scriitoarea Moni Stănilă.

Apeluri la demisia conducerii Teleradio-Moldova

Unii jurnaliști și internauți i-au cerut demisia și au pus la îndoială competențele lui Andrei Zapșa, director general adjunct al Teleradio-Moldova și membru al juriului. Ceilalți membri ai juriului au fost: Pavel Orlov (interpret şi finalist în etapa naţională Eurovision 2026), Stanislav Goncear, Cătălina Solomac (interpretă şi finalistă în etapa naţională), Corina Caireac, Ilona Stepan (prim-dirijoare) și Victoria Cusnir (jurnalistă).

Ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, a cerut la rândul lui explicații. „Felicitări, Satoshi! O evoluție superbă prin care ai reprezentat Republica Moldova la Eurovision! Milioane de europeni au votat pentru «Viva, Moldova» și energia debordantă a piesei noastre.

Felicitări, România și Alexandra Căpitănescu pentru podium! O prestație minunată, apreciată la cel mai înalt nivel de publicul din Republica Moldova (…). De neînțeles votul juriului din Republica Moldova, total diferit de ceea ce a votat publicul. Moldova, România, Vlad, Alexandra, ne-ați cucerit! Vă mulțumim!”, a scris Cristian Jardan.

Ulterior, la o postare critică la adresa juriului, Cristian Jardan a comentat, potrivit TVR Info: „Ministerul Culturii al Republicii Moldova nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision în Moldova. Noi am sprijinit cu tot ce se poate organizatorii și, da, cu toții avem nevoie de explicații mai ales după așa un vot al publicului din Republica Moldova”.

Primele explicații ale unei membre a juriului din Republica Moldova

Una dintre membrele juriului, jurnalista Victoria Cusnir, a reacționat public după valul de critici. Ea a explicat că juriul a votat pe baza repetiției generale, nu a show-ului transmis live.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele, dar da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme”, a afirmat ea.

Victoria Cusnir a precizat că prestația României din repetiția jurizată a fost diferită față de cea din finala live. „Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri (vineri – n.r.), nu azi (sâmbătă – n.r.). Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte”, a susținut ea.

Alexandra Căpitănescu a obținut cel mai mare punctaj din istoria participării României la Eurovision

Concursul Eurovision Song Contest 2026 a fost câștigat de interpreta bulgară Dara, cu piesa „Bangaranga”, care a obținut punctaje maxime atât din partea juriului (204), cât și din partea publicului (312), adică 516 în total.

Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul trei, cu piesa „Choke Me”, care a obținut 296 de puncte (232 din partea publicului – locul 2 – și 64 din partea juriului – locul 13). Piesa „Choke Me” a adus cel mai mare punctaj din istoria participării României la Eurovision.

Satoshi, cu piesa „Viva, Moldova!”, a încheiat concursul pe locul 8, cu 226 de puncte, dintre care 183 din partea publicului (locul 4) și 43 din partea juriului (locul 17).

