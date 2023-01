Cristina Cioran și Alex Dobrescu au fost surprinși împreună, în ciuda faptului că s-au despărțit în condiții nu foarte bune. Cei doi au împreună o fetiță, iar vedeta a făcut primele declarații, după ce s-a spus că s-au împăcat.

„Ne-am întâlnit întâmplător în club, am mai vorbit și după am plecat împreună și la clubul de lângă. El m-a luat de mână într-adevăr, dar nu ne-am împăcat”, a spus Cristina Cioran pentru Spynews.

„Nu, nu, a fost așa o seară zăpăcită (n.r. nu s-au împăcat). Nu exclud nimic, dar nici nu cred că se va întâmpla asta (n.r. să se împace). Nu suntem un cuplu”, a mai spus Cristina Cioran.

Ce spunea Cristina Cioran la începutul acestui an

La începutul acestui an, Cristina și Alex au fost văzuți certându-se în pllină stradă. Vedeta a explicat că nu au existat discuții în contradictoriu între ei, că au vorbit pașnic, ca doi foști parteneri care au un copil împreună.

„Nu a fost o întâlnire întâmplătoare, am stabilit să ne întâlnim, să mergem la mall, să mai vorbim, să mai vadă fetița, deci, a fost o întâlnire programată. Ne-am întâlnit, am vorbit puțin, după care ne-am dus la masă, după care am plecat acasă.

Nu știu despre ce am vorbit acolo, dar am vorbit lucruri despre care vorbesc oamenii când se văd. Nu nu am vorbit despre asta, nu știu de unde până unde.

Despre ce vorbesc doi foști parteneri… și despre micuța noastră, că de aia ne-am văzut”, a mărturisit atunci Cristina Cioran, pentru Antena Stars, conform spynews.ro.

