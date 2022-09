Prima zi de școală și de grădiniță pentru copiii vedetelor. Ținute moderne au purtat și elevii, dar și părinții

Anca Serea, singură cu copiii în prima zi de școală

Anca Serea, care are șase copii, s-a pozat astăzi cu patru dintre micuții ei, în curtea școlii. I-a pregătit din timp pentru prima zi din noul an școlar, toți au uniforme, au și ghiozdane. „Prima zi de școală ❤️!!! Pentru unii este un nou început, pentru alții o continuare a frumosului drum pe băncile școlii. Indiferent de vârstă, prima zi de școală este încărcată de emoții: de bucuria revederii colegilor și prietenilor dar și a cadrelor didactice, de nerăbdarea de a învață lucruri noi, de nostalgia etapelor lăsate în urmă, de neliniștea specifică unui început.

Chiar dacă am trecut deja prin prima zi de școală de foarte multe ori alături de copii, de fiecare dată am sufletul la fel de încărcat de emoții, de fiecare dată mă simt din nou școlar, alături de ei. Să avem cu toții un an școlar cât mai ușor, plin de bucurii și realizări frumoase!”, a scris vedeta pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu copiii. Micuții ei merg la o școală privată, iar David, băiatul ei cel mare e la facultate în Olanda. Anul acesta, Anca Serea, care s-a îmbrăcat foarte elegant, a fost singură cu copiii în prima zi, Adi Sînă e în turneu.

Fiica lui Vladimir Drăghia, ultimul an de grădiniță

Și Vladimir Drăghia și soția Alice, care e însărcinată cu al doilea copil, și-au dus astăzi fetița la grădiniță. Alaia Zora e în grupa mare, anul următor va merge la școală. „Bobocelul nostru a intrat în ultimul an de grădiniță”, a scris Alice pe pagina ei de Instagram, în dreptul unei fotografii cu ea, Vladimir Drăghia și fetița ei. Sunt toți în curtea grădiniței.

Micuța lor poartă uniformă, iar mămica a ales o rochie neagră, elegantă.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav, împreună cu Sofia în prima zi de școală

Emoții puternice au avut astăzi și Bianca Drăgușanu și Victor Slav în prima zi de școală a fiicei lor. Sofia Natalia a început școala, iar părinții ei au condus-o în prima zi. Micuța a purtat uniformă, a avut și părul împletit.

„OK! Hai să facem asta. Prima zi de școală”, a notat Victor Slav în dreptul imaginii în care apare alături de fiica lui.

Și Bianca Drăgușanu a distribuit o fotografie pe Instagram cu fiica ei. Vedeta s-a îmbrăcat într-un trening negru și a avut ochelari de soare la ochi.

Gabriela Cristea, cu fetițele la grădiniță

Astăzi a fost o zi importantă și pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Ei și-au dus fetițele la grădiniță. „Ne-am întors la grădi; Victoria la grupa mare și Iris la grupa mică. Emoții, angoase, bucurie, dor…am trecut prin toată stările.

Bucuria noastră a fost că despărțirea s-a produs ușor și fără plânsete. Fetele noastre cresc și înfloresc iar noi ne bucurăm de fiecare reușită a lor. Succes tuturor copiilor în noul an educațional!”, a transmis prezentatoarea pe Instagram.

Anna Lesko, în rochie albă la școala fiului ei

Și cântăreața a mers în prima zi de școală cu fiul ei, Adam, Împreună au făcut și o poză, pe care vedeta a arătat-o tuturor fanilor ei.

„Prima zi de școală!? Adam, sunt mândră de ține!❤️ Succes tuturor copiilor!?”, a fost mesajul artistei.

Fetele lui Pepe au început și ele școala

Și fetele cântărețului Pepe și ale Ralucăi Păstramă au început școala. Mama lor s-a pozat cu ele chiar în prima zi a noului an școlar.

„Măriuța mea, ești deja clasa a IV-a. Și Rosita mea mică…te-ai făcut și tu mare, clasa I. Să aveți succes în noul an, vă iubește mami”, a notat Raluca pe Instagram.

Mirela Vaida, emoții pentru cei trei copii în prima zi de școală

Mirela Vaida, care e căsătorită cu Alexandru Vaida, e mama a trei copii. Doi dintre micuții ei merg la școală, iar mezinul a început grădinița. „De azi avem doi școlari și un preșcolar!?❤️ A intrat și Vladimir în clasa pregătitoare, cu mari emoții, cu noi colegi, cu o clasa frumos aranjată și cu doamna învățătoare extrem de zâmbitoare! ??

Dar, pentru că fiecare nou început trebuie să se facă cu „Doamne ajută!”, la prima ora a dimineții copiii au vrut să meargă la biserica! Și așa am făcut! ? Doamne ajută tuturor copiilor în noul an școlar, cu sănătate, continuitate, succes și împliniri! Să avem un an bun alături de ei!”, a scris în mediul online vedeta.

Simona Gherghe, cu copiii la grădiniță

Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii „Mireasa”, și-a dus fetița și băiețelul la grădiniță. „Ana, ultimul an de grădiniță! Vlad, grupa mijlocie… Avem pui mari, deja. Bafta, dragi copii și dragi părinți! Să avem un an bun!”, a scris pe Instagram vedeta, care și-a și pozat micuții.

