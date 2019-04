Primele declarații ale lui Remus Boroiu după ce a părăsit Ferma. Câte kilograme a slăbit

Remus Boroiu a fost unul dintre concurenții de la emisiunea Ferma. Acesta a fost eliminat în urma duelului cu Kamara.

Remus Boroiu a făcut primele declarații după ce a părăsit show-ul.

„Din punctul de vedere al cazării, condițiile de locuire mi s-au părut foarte bune. Eu la cămin am trăit în situații mult mai nasoale. Stăteam șase oameni într-o cameră cât cea a fermierului-șef. Singura problemuță la mine a fost cu mâncarea, pentru că, eu fiind sportiv de performanță, sunt obișnuit să mănânc mai mult, mai sănătos. Când am văzut prima omletă făcută în fermă, din cinci ouă, cu cartofi, lungită, pe care să o împărțim la 12 oameni, atunci am realizat că atât aș mânca eu acasă singur. Am slăbit cam 7 kilograme”, a declarat Remus Boroiu într-un live pe pagina de Facebook a emisiunii Ferma.

Acesta a vorbit și despre conflictul cu Florin Pastramă.

„Nu pot spune că am avut un conflict cu Pastramă. Pur și simplu, așa a fost formatul jocului, ca atunci când Bandiții au intrat în fermă ei să aleagă un concurent care să se lupte cu mine, eu fiind cel propus de fermieri. Din păcate, acel duel a degenerat, nu s-au mai respectat reguli și el a luat mult prea personal dorința asta de a învinge. Și acolo s-a stricat treaba, din punctul meu de vedere”, a spus el.

„Eu credeam că mă înțeleg cu toată lumea, dar când am ajuns acasă și am văzut emisiunea… mi-am schimbat puțin părerea. Dar n-aș putea spune că există o persoană cu care nu m-am înțeles. Chiar și cu Brigitte am ajuns să am o relație OK”, a încheiat Remus.

Citește și: VIDEO IREAL! În Cernăuți, Ucraina, un intrând de numai 2 metri este semnalizat cu semafor!