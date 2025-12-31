Show-ul care rescrie limitele umane, care face din supraviețuire o artă și din conviețuirea cu oameni pe care abia i-ai cunoscut, o poveste de viață. Formatul care a câștigat atenția telespectatorilor din toată lumea și care a demonstrat că motivația poate bate puterea. SURVIVOR, cel mai așteptat reality al anului, începe din 9 ianuarie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, iar în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, lupta este garantată!

Până atunci, primele imagini cu concurenții au apărut. Călin Donca, Naba Salem, Cristian Boureanu, Aris Eram și alții sunt surprinși într-un clip de prezentare al emisiunii despre Survivor a Ralucăi Bădulescu, Anamariei Prodan și a lui Alex Delea, care va începe pe 8 ianuarie.

Concurenții sunt filmați pe o barcă, care îi duce spre junglă, unde vor trăi în următoarele luni. Poartă toți ținute lejere, faimoșii având eșarfe roșii. Aris Eram, băiatul Andreei Esca, e filmat mușcând dintr-un cocos.

concurenti survivor 2026 (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Cine sunt Faimoșii de la Survivor România 2026â

Primii concurenți prezentați sunt cei care fac parte din echipa roșie, cea a Faimoșilor, iar printre aceștia se regăsesc personalități din domenii extrem de diferite! Doi sportivi care au scris istorie, lasă în urmă trofeele câștigate și pășesc spre jungla care le va schimba orice perspectivă: Gabi Tamaș, fotbalistul internațional care a demonstrat și în Asia Express că motivația îl poate duce până la capăt și Patricia Vizitiu, handbalista de top care a făcut performanță cu fiecare aruncare.

Conținutul lor din mediul online le-a adus notorietate, iar urmăritorii lor vor avea șansa să-i descopere și-n alt mod în următoarea perioadă! Yasmin Awad, Naba Salem și Ceanu intră în competiție cu gândul să arate că pot face performanță și de această dată! Cunoscut atât pentru ceea ce face în social media, cât și pentru faptul că este parte din echipa Super Neatza de peste un an, Aris Eram a acceptat o nouă provocare în viața lui!

Cu multă experiență de viață, în afaceri și cu multe obstacole depășite înspre atingerea succesului actual, Cristian Boureanu și Călin Donca o vor lua din nou de la zero, într-o aventură cum nu au mai trăit. Spiritul artistic le călăuzește cariera, însă acum vor trebui să apeleze la pragmatism și îndârjire. Artistul Iustin Hands face show pe scenă, însă cum se va descurca în cele mai dure condiții?

Actrița Roxana Condurache este mereu gata de spectacol, iar în această emisiune, va fi mereu pregătită să depășească obstacolele! Cunoscută pentru aparițiile la TV, iar în prezent pasionată de sport și echilibru, Marina Dina, vrea să vadă cum toate cele pe care le-a învățat o vor ajuta în acest format! Stabilită în Marea Britanie, antrenor personal, Larisa Uță vrea să demonstreze că sinceritatea și încrederea de sine îi vor deveni aliat în competiție. Fiecare dintre ei are o motivație diferită, însă un gând comun – să meargă până la final.

Cine sunt Războinicii de la Survivor România 2026

De acum, în arena confruntărilor se alătură și cei 12 Războinici care promit să dea totul pe traseu și să lupte cu toată puterea lor pentru a merge până la capăt și a ridica trofeul deasupra capului. Fiecare dintre ei vine cu o experiență diferită de viață și cu o serie de caracteristici care le oferă avantaje.

Adrian Petre, are 27 de ani și este un fotbalist experimentat, decis să arate că poate obține succes și în afara terenului de fotbal. Tot pasionați de sport sunt și Lucian Popa, 43 de ani, un antrenor sportiv, recunoscut în mediul online pentru activitatea sa intensă și Niky Salman, de 38 de ani, instructor fitness, cu o poveste de viață încărcată de provocări.  Pasionați de afaceri, doi antreprenori lasă deoparte munca și se concentrează pe forța lor fizică și psihică: Adrian Kaan și Andrei Beleuț, fiecare având 34 de ani.  

Urmărită de sute de mii de oameni în social media, Profa de mate, Loredana Pălănceanu, este decisă la 29 de ani să fie apreciată și pentru calitațile pe care le va arăta în junglă. La fel de cunoscut în online, dar și pe TV, Nicu Grigore (soțul Bellei Santiago), Talent Manager, 37 de ani, vrea să-și folosească anii de sport ca reper pentru modul în care se va descurca în competiție.

Alberto Hangan este un actor de 29 de ani, care a cochetat cu modelling-ul și cu multe arii conexe, iar acum vrea să se folosească de trupul bine lucrat pentru a reuși și în cel mai dur reality! Aflată la o nouă apariție pe TV, Iulia Istrate, bucătar de 32 de ani, știe ce ingrediente sunt necesare pentru a merge până la final în emisiune. Cea mai tânără concurentă, la doar 19 ani, Bianca Stoica, studentă la Sport, are motivația clară – vrea să învingă. Și-a luat deja licența în medicină, iar acum vrea să ajute oamenii, prin meseria ei, însă până atunci are un alt țel – să reziste cât mai mult în junglă: Patrice Cărăușan, de 27 de ani. Din mediul corporate, direct printre pericolele dominicane apare și Ramona Micu, 27 de ani, Team Leader Customer Care.

Ce emisiune vor avea Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan

Telespectatorii au de acum un nou motiv de bucurie – din 8 ianuarie, de la ora 18:00, din Republica Dominicană, vine o nouă emisiune în care toate întâmplările din show sunt atent comentate!

De luni până vineri, Survivor – Povești din junglă este emisia care le va aduce tuturor curioșilor cele mai aprige comentarii despre ceea ce se întâmplă în fiecare vineri, sâmbătă și duminică la TV! În plus, toate lucrurile nevăzute, toate discuțiile neauzite și toate părerile despre ceea ce trăiesc concurenții ies la iveală!

Raluca Bădulescu și Anamaria Prodan sunt în Dominicană și sunt gata să descopere cum vor trăi curajoșii acestui sezon, să inspecteze zona și să cunoască oamenii, aflând prin poveștile lor cât mai multe informații care se vor conecta cu show-ul în sine! Cu invitați speciali, momente nevăzute anterior și cu materiale în exclusivitate despre concurenți, Survivor – Povești din junglă va fi de neratat!

Ciomăgeala de Anul Nou de la Ruginoasa, oprită de jandarmi cu lacrimogene
Știri România 15:59
Ciomăgeala de Anul Nou de la Ruginoasa, oprită de jandarmi cu lacrimogene
Trafic blocat pe Autostrada A4, spre Valu lui Traian, după un accident în lanț cu trei mașini
Știri România 15:35
Trafic blocat pe Autostrada A4, spre Valu lui Traian, după un accident în lanț cu trei mașini
Monden

Mesajul lui Cabral la sfârșit de an. Prin ce a trecut în 2025: „Au fost și rele anul ăsta? Și încă cum…"
Stiri Mondene 15:35
Mesajul lui Cabral la sfârșit de an. Prin ce a trecut în 2025: „Au fost și rele anul ăsta? Și încă cum…"
„Iubire cu parfum de lavandă", sezonul 3, ajunge la final vineri. Ce se va întâmpla în ultimul episod și când va reveni serialul la Antena 1
Stiri Mondene 14:31
„Iubire cu parfum de lavandă", sezonul 3, ajunge la final vineri. Ce se va întâmpla în ultimul episod și când va reveni serialul la Antena 1
Politic

Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată"
Politică 30 dec.
Irineu Darău o apără pe Adriana Miron, șefa sa de cabinet, condamnată pentru abuz în serviciu și fals intelectual: „A fost reabilitată"
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
Politică 30 dec.
Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei
