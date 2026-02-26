Deși misiunea gazdelor a devenit aproape imposibilă în minutul 49, când Lloyd Kelly a fost eliminat după intervenția VAR, „Bătrâna Doamnă” a refuzat să depună armele. Într-o demonstrație de forță în inferioritate numerică, Gatti a dublat avantajul în minutul 70, iar Weston McKennie a declanșat euforia în minutul 82, marcând golul de 3-0 care anula deficitul general și trimitea partida în prelungiri, după ce Yildiz nimerise anterior bara.

În timpul suplimentar, oboseala acumulată de italieni și-a spus cuvântul, permițându-le elevilor lui Okan Buruk să profite de spațiile libere. Victor Osimhen a dat semnalul calificării în minutul 105+1, învingându-l pe Perin cu un șut precis la colțul lung, moment care a retezat elanul gazdelor.

În timp ce Juventus se arunca disperată în atac pentru a forța loviturile de departajare, Barış Alper Yılmaz a dat lovitura de grație în minutul 119, stabilind scorul final de 3-2. Chiar dacă a pierdut meciul din Italia, Galatasaray se califică în optimile Ligii Campionilor cu un scor general de 7-5, lăsând în urmă o echipă a lui Juventus care a luptat eroic, dar a plătit prețul eliminării premature a lui Kelly.

Echipa spaniolă Real Madrid s-a calificat miercuri seara în optimile Ligii Campionilor, după ce a învins, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia portugheză Benfica Lisabona, în manşa secundă din play-off-ul competiţiei. În optimi s-a calificat şi PSG, potrivit News.ro.

La Madrid, chiar dacă Rafa Silva a deschis scorul pentru lusitani, încă din minutul 14, două minute mai târziu căpitanul Benficăi, Otamendi, a pasat greşit la centrul terenului şi faza s-a încheiat cu golul egalizator, marcat de Tchouameni. Madrilenii au mai avut un gol, anulat la Arda Guler, în minutul 34, dar Vinicius Jr şi-a luat revanşa pentru „afacerea Prestianni” şi a închis tabela, în minutul 80, înscriind golul victoriei Los Blancos.

Real Madrid – Benfica s-a terminat 2-1, iar echipa lui Alvaro Arbeloa s-a calificat în optimi, cu 3-1 rezultat cumulat.

Într-o altă partidă, la Paris, PSG şi AS Monaco au închheiat la egalitate, 2-2, parizienii mergând mai departe, cu 5-4 scor general. În partida arbitrată de românul Istvan Kovacs, Marquinhos (min. 60) şi Kvaratskhelia (min. 66) au marcat pentru gazde, în timp ce golurile monegascilor au aparţinut lui Akliouche (min. 45) şi Jordan Teze (min. 90+1). În minutul 58, Istvan Kovacs l-a eliminat pe Mamdou Coulibaly de la oaspeţi, care a primit două cartonaşe galbene în trei minute, ambele pentru faulturi.

