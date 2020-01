De Andreea Radu,

Regizorul a publicat primele imagini din „Avatar 2”, sub forma unei lucrări de artă conceptuale.

„În continuările Avatar, nu doar că vă veți reîntoarce pe Pandora, ci veți explora și alte părți ale lumii”, a scris James Cameron pe Twitter.

In the #Avatar sequels, you wont just return to Pandora — youll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at whats to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ