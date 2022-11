Timp de două luni, Irina Fodor a fost plecată din România pentru a filma pentru „America Express”. Drumul Aurului va duce 9 perechi de vedete prin Mexic, Guatemala și Columbia, pe o rută ce cumulează peste 7000 de kilometri.

Soția lui Răzvan Fodor s-a ales cu o alergie puternică la soare, astfel că la un moment dat a avut nevoie să fie bandajată pe mâini.

„Am făcut o alergie puternică la soare din prima săptămână în care am ajuns în Mexic. Cred că o să se vadă treaba asta și pe post pentru că la un moment dat eram bandajată pe mâini de sus până jos. Asta, deși eu folosesc factor de protecție 50 pe corp și 100 pe față. Există factor de protecție de 100. Atât de tare mă feresc de soare. Nu mi-a reușit de data asta, ce să zic”, a povestit Irina Fodor pentru ego.ro.

„Sunt multe zone periculoase, mai multe decât cele sigure”

Prezentatoarea show-ului „America Express” a mărturisit că a fost în multe locuri nesigure, iar pericolele au fost evitate la secundă. Irina Fodor nu are timp de relaxare, pentru că tot timpul se află pe drumuri pentru a ajunge la punctul în care se întâlnește cu concurenții.

„Sunt multe zone periculoase, mai multe decât cele sigure. În cele sigure merg de obicei turiștii, noi nu le alegem pe acelea. Noi parcă le-am ocolit pe acelea, dar am descoperit foarte multe locuri frumoase, spectaculoase de-a dreptul, locuri pe care nu le-ai vedea niciodată ca turist, pentru că nu ai acces la ele. Dar trebuia să fie și reversul medaliei: câștigi ceva, pierzi ceva, cum ar veni, așa că zonele astea spectaculoase erau și cu riscuri. Slavă Domnului că nu s-a întâmplat ceva grav. S-au întâmplat mici lucruri pe parcurs, probabil că le veți vedea când va apărea America Express pe post. Cumva Doamne-Doamne ne-a ținut în siguranță, doar că aveam tot timpul inima strânsă pentru că plecam astăzi dintr-un loc și mâine apărea în presă că acolo s-a întâmplat nu știu ce, că s-au luptat cartelurile între ele, că s-au împușcat”, a mai povestit Irina.

Recomandări INTERVIU. Armand Goșu, expert în spațiul ex-sovietic: „Putin vrea negocieri, dar nu pentru a încheia pacea, ci pentru a pregăti o nouă ofensivă, în primăvară”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

În cadrul interviului, vedeta a povestit despre pericolele de care s-au ferit și despre ceea ce citea în presa internațională. „Mergeam spre următorul loc, trebuia să ajungem în două zile, și iar citeam în presă că s-a întâmplat nu știu ce. Tot timpul în spatele nostru sau în fața noastră se întâmpla ceva și ne întrebam dacă nu e cumva doar o noțiune de timp până când se va întâmpla în momentul în care suntem și noi acolo”.

Irina Fodor și colegii săi au avut nevoie de bodyguarzi înarmați care să-i ferească de orice pericol. „America Express” se anunță a fi un show plin de surprize.

„Anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani, am avut security înarmat. Dacă în anii trecuți nu a fost nevoie de așa ceva, anul acesta, fiecare avea, cel puțin o parte din producție, cei care umblam mai mult singuri, cum sunt eu, cum e Oase și Damian, am avut parte de această protecție. Noi plecăm tot timpul din punctul A în punctul B și atunci pe traseu suntem de multe ori singuri, până vin toate echipele din spate, până vine restul de producție, suntem cam de capul nostru. Așa că noi am avut bodyguarzi cu pistoale anul acesta ca mijloc suplimentar de precauție”, a mai declarat Irina Fodor.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Mărturisirea-șoc a unui bărbat de 45 de ani, operat de cancer la rinichi. Doctorul i-a spus direct: "Totul este generat de ceea ce ai făcut în trecut"

Playtech.ro ȘOC! Zelenski, în RĂZBOI cu NATO! Uluitor ce veste a dat acum: 'Nu am...'

Viva.ro Doina și Ion Aldea-Teodorovici mureau într-un accident auto, în urmă cu 30 de ani. Ce s-a ales de fiul lor, care avea atunci doar 10 ani

Observatornews.ro Momentul în care Culiţă Sterp loveşte cu bolidul său un Logan, în centrul Clujului. Celebrul interpret era beat, a trecut pe roşu şi a plecat de la locul accidentului

Știrileprotv.ro Biden îi răspunde lui Zelenski, care a contrazis SUA și NATO privind originea rachetei din Polonia

FANATIK.RO Ea este pensionara din România care a murit cu datorii la întreținere, dar înconjurată de obiecte de artă în valoare de 1,5 milioane de euro

Orangesport.ro Imagine uluitoare. Ce avea asupra sa un militar rus ucis. Soldaţii ucraineni au rămas perplecşi. FOTO

HOROSCOP Horoscop 17 noiembrie 2022. Balanțele au parte de o zi deosebit de interesantă, care îi invită la reconsiderarea unor convingeri proprii