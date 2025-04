În finala Survivor România 2025 au ajuns Raul Săpătaru, Vasile Petrovschi și Uwe Dai (Ovidiu Măcinic), iar acesta din urmă a fost încununat supraviețuitorul suprem, după ce a reușit să câștige cele două dueluri pe care le-a avut.

La scurt timp după marea finală Survivor România 2025, Daniel Pavel, prezentatorul show-ului de la PRO TV, care este cunoscut de toată țara și ca Domnul Dan, a vorbit în exclusivitate pentru Libertatea despre experiența trăită în Republica Dominicană.

Daniel Pavel a vorbit despre sezonul abia încheiat al emisiunii de la PRO TV

Libertatea: De fiecare dată spui că Survivor te consumă, dar te și încarcă, în același timp. Cum te simți acum, la final de sezon?

Daniel Pavel: Așa spun, da? (râde) Așa și este, dându-i show-ului Survivor părți vitale din sufletul meu, sezon de sezon. Sunt etape în derularea narațiunii Survivor: pregătirea episodului de start (numit ca în marile explorări, landing), primele arsuri ale soarelui dominican, imersiunea concurenților în viața şi lupta de pe insule… Acest sezon am început primele cadre cu totul diferit față de trecut, cu o poveste dominicană filmată și prezentată unic.

Care sunt cele mai mari provocări pe care le ai ca prezentator în mijlocul unei astfel de competiții extreme?

Competiția, într-adevăr extremă, cere o adaptare și o reziliență la stres, condiții adverse și presiune psihică intensă, iar eu am înțeles de la primul meu episod în ce urma să devină fenomenul Survivor, 09 ianuarie 2021, că trebuie să simt și să mă consum, să trăiesc toată starea concurenților, pentru a livra optim povestea. Altfel spus, prezentatorul unui altfel de show trebuie să treacă printr-o multitudine de stări și tranziții psiho-emoționale, date de diferite momente ale filmărilor: joc, ceremonii, momente de sponsor, consilii tribale, dueluri eliminatorii la secundă, fără duble, fără prompter, doar cu suportul regiei, pentru situațiile excepționale și toate cu conștiința faptului că din sintagma reality-show, telespectatorii merită the best show.

Eu, unul, îmbin în fiecare livrare pe care o trimit spre marele public, căruia nu contenesc să-i mulțumesc pentru că m-a primit în case și în inimi cu suprasintagma „Domnul Dan”, toată experiența mea media de narator-comentator, radio, TV și presă, suprapusă și subscrisă celei de ofițer de marină, explorator și spirit aventuros.

Cu cine ține Domnul Dan în timpul probelor de la Survivor România

Cum vezi Survivor din perspectiva unui prezentator, dar și a unui om care trăiește alături de concurenți fiecare moment intens?

Am fost adeseori întrebat, mai ales de minunații noștri fani-copii, cu cine țin. Și răspunsul pe care îl dau de fiecare dată este: cu cei care fac traseul și luptă pentru punct la acel moment. Ceea ce transmit verbal, prin narațiunea comentariului meta-sportiv și inflexiunile vocii și paraverbal, prin energia pe care o pun la bătaie, pentru a transfera publicului efortul lor intens, este modul în care trăiesc direct, nemijlocit și asumat întreaga experiență Survivor, care îmi este deja parte din ADN.

