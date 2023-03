„Da, sunt văzută ca o femeie puternică și eu mă simt puternică pentru că fac multe în acest moment din viața mea și am învățat să mă susțin și pe mine, și pe alții. Fetița a devenit femeie”, și-a început confesiunea pe Instagram Oana Lis.

„Dar e greu să fii puternic și să te arăți puternic. Cine trece prin asta știe cum e. Numai eu știu de câte ori am plâns la volan mergând. Numai eu știu de câte ori am tras mașina pe dreapta să urlu, să plâng că efectiv nu vedeam drumul de lacrimi. Dar sunt încă pe drum și sunt și foarte multe zile senine”, a mai transmis soția lui Viorel Lis pe pagina sa de Instagram.

Ce probleme are Oana Lis

De-a lungul anilor, mulți au acuzat-o pe Oana Lis că s-a căsătorit cu Viorel Lis pentru anumite beneficii financiare. Anii au trecut, ea a rămas alături de acesta și împreună trăiesc într-un apartament din București. Au întâmpinat și probleme cu banii, și probleme de sănătate, dar au rămas împreună.

Fostul primar al Bucureștiului a suferit o operație în urmă cu un an de zile și de atunci se deplasează foarte greu și rar mai iese din casă.

Viorel Lis nu este ajutat de nimeni din familie, copiii săi au ales să se desprindă definitiv de tatăl lor. „Nu vreau să comentez de ce nu-l ajută copiii, eu și Viorel ne ajutăm doar între noi. Și nu că nu-l ajută nimeni din familia lui, dar are și proces, l-au dat nepoții în judecată, ca să mute niște pomi la țară, e vorba despre niște pruni. Nici acum nu s-a încheiat procesul. Nepoții nu-l ajută, copiii, nu”, declara Oana Lis în urmă cu ceva vreme.

Cu ce se ocupă Oana Lis

Partenera lui Viorel Lis este psiholog și nu poate sta departe de meseria pe care o iubește, astfel că ea se împarte între carieră și greutățile pe care le are acasă. „Azi, de dimineață, la ora 9 la cabinet.

L-am lăsat pe Vio dormind și am plecat la o programare. – pentru că îmi place ce fac. – pentru că nu-mi pot abandona clientele. – pentru că îmi dă motivație personală că fac ceva lucrativ și un bine în același timp . – pentru că am rezultate împreună cu clientele mele (voi posta la un moment dat din feedback-urile primite, le am, dar mi-a fost jenă mie să-mi fac marketing agresiv cu asta, cum fac alții) – pentru că e minunat să lucrezi în domeniul psihologiei, pentru că pentru acest domeniu m-am pregătit și am învățat și o voi face în continuare”, a scris recent Oana pe contul de Facebook.

