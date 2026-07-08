Declarația a fost făcută în marja summitului NATO desfășurat în aceste zile la Ankara, Turcia, și reprezintă un punct de cotitură strategic în sprijinul militar acordat Ucrainei.

Donald Trump a spus că „o păsărică i-a șoptit” că aceasta este decizia corectă și că specialiștii americani le vor arăta ucrainenilor cum se realizează aceste tehnologii complexe. Liderul de la Casa Albă a subliniat că, deși procesul de fabricație este unul extrem de complicat, are încredere că inginerii ucraineni vor înțelege rapid toate dedesubturile tehnice.

„Nu vă mai puteți plânge că nu vă dăm suficient armament, îl faceți voi”

Imediat după anunț, președintele american a glumit pe seama parteneriatului, afirmând că, din acest moment, Volodimir Zelenski nu se va mai putea plânge că Statele Unite nu îi oferă suficiente muniții, îndemnându-l să le producă singur.

Totuși, Trump a recunoscut în fața jurnaliștilor că gigantul industrial din SUA care produce sistemele Patriot nu a fost încă pus la curent cu această decizie politică, dar a dat asigurări ferme că toate detaliile contractuale se vor rezolva fără probleme în perioada următoare.

Liderul de la Casa Albă a ținut să adauge că multe țări din lume nu ar avea capacitatea industrială sau tehnologică de a asambla un asemenea sistem defensiv de înaltă performanță. Cu toate acestea, el a justificat excepția făcută pentru Ucraina prin faptul că cetățenii săi s-au dovedit a fi extrem de inventivi pe parcursul acestui conflict.

Atacul din 6 iulie, soldat cu 19 morți, putea fi oprit cu mai multe rachete Patriot

Anunțul istoric de la Ankara vine în contextul unei presiuni uriașe exercitate de Kiev. La sfârșitul lunii mai, președintele Volodimir Zelenski trimisese o scrisoare urgentă către Donald Trump și Congresul SUA, avertizând cu privire la deficitul critic de echipamente de apărare aeriană.

Ulterior, Zelenski a confirmat presei că în acel document solicitase în mod expres acordarea unei licențe pentru producția locală de rachete antibalistice Patriot.

Această nevoie disperată de muniție a fost demonstrată tragic în ultimele zile. În timp ce Ucraina a reușit o serie de lovituri eficiente la mare distanță în interiorul Rusiei, forțele de la Moscova au intensificat atacurile masive asupra orașelor ucrainene.

Pe data de 6 iulie, în timpul unui bombardament violent asupra Kievului, apărarea ucraineană nu a putut intercepta nicio rachetă balistică rusească din cauza epuizării totale a stocurilor Patriot. Atacul devastator asupra capitalei a provocat moartea a 19 persoane și a demonstrat vulnerabilitatea Kievului în absența singurelor sisteme capabile să contracareze rachetele balistice ale Moscovei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE