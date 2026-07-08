Nicușor Dan a prezentat concluziile Summitului NATO de la Ankara

Președintele Nicușor Dan a prezentat, într-o conferință de presă, concluziile Summitului NATO de la Ankara privind România:

„Au fost mai multe subiecte importante. În primul rând, Declarația finală a Summitului care reafirmă unitatea, importanța Articolului5 de apărare colectivă și continuarea legăturii transaltaltice cu participarea SUA și implicarea în alianță (…) Statele Europene au luat în serios promisiunea făcută în urmă cu un an, privind cheltuielile pentru Apărare.

Dacă vorbim de România, România anul acesta este la aproximativ 2,5% + 1,2%. Important, din cei 2,5%, 40% sunt pentru înzestrare și cumpărare de echipament nou.

A fost o discuție despre cum facem ca acești bani să se transforme cât mai repede în echipamente și aici sunt niște inițiative noi. Pe noi ne interesează (…) Banca pentru apărare care va avea un sediu în Europa și cum facem și ce strategi avem ca echipamentele să vină în timp util și nu cum este cadrul actual.

Un lucru bun pentru România, s-a reafirmat în Declarația Summitului că Rusia este principala amenințare a Europei și în special pe Flancul Estic (…) În intervenția pe care am avut-o, am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și am ridicat două puncte importante pentru noi și pentru Flancul Estic. Unul este Moldova și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare a Moldovei și importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, ci și energetică”, a explicat Nicușor Dan, la finalul Summitului NATO.

Am informat aliații cu privire la progresele pe care le-am făcut împreună cu Bulgaria pentru acel hub de securitate civil și invitația pentru parteneri să se alăture acestei inițiative. Va fi, la fel, o interfață între Europa și zona Caspică

În marja Summitului, am profitat pentru a ne întâlni cu oameni cu care nu ne întâlnim în mod uzual la summiturile europene și am avut ieri o discuție cu o echipă de senatori americani, am vorbit despre viziunea comună și viitorul NATO și am vorbit despre interesul nostru de a menține și eventual a extinde prezența militară americană în România, dar și prezența economică.

Am vorbit cu premierul canadian despre reactoarele de la Cernavodă. Am discutat despre faptul că, pe tehnologia canadiană, partea română a dezvoltat niște soluții complementare și de posibilitatea noastră ca împreună să mergem cu aceste tehnologii comune pe piața globală și oportunitățile de a extinde legăturile economice cu Canada”, a declarat președintele României, în timpul conferinței de presă de la Ankara.

Nicușor Dan spune cu ce contribuie România la apărarea Flanului Estic

În timpul conferinței de presă de la Ankara, președintele Nicușor Dan a fost întrebat „cum contribuie România la apărarea Flancului Estic al NATO”. Șeful statului a explicat care sunt proiectele și cum este implicată țara noastră:

„Noi avem o misiune aeriană în țările baltice, avem acest program comun cu Turcia și cu Bulgaria pe deminarea la Marea Neagră, avem (…) tipurile de ajutor pentru Ucraina. Aceasta este situația la momentul prezent.

Pentru viitor, în funcție de discuțiile care vor avea loc la nivel militar, intenția tuturor este de extindere a colaborării”, a mai explicat președintele.

Nicușor Dan vorbește despre interimatul miniștrilor și spune dacă a fost întrebat la summit despre criza politică din România

Președintele Nicușor Dan spune că a fost întrebat de ce a venit la Ankara cu miniștrii interimari, însă nu cu „îngrijorare”, ci cu „curiozitate”.

„Am fost întrebat, dar nu cu îngrijorare, ci cu curiozitate. Nu suntem un caz singular în Europa, adică spectrul politic în țările europene este tot mai divizat.

În Danemarca sunt 12 partide în Parlament și le-a luat două luni să facă o coaliție. Suntem în trend ca să spun așa.

Ceea ce am transmis și interlocutorii este că România își continuă direcția occidentală și își respectă angajamentele”, a explicat președintele.

Nicușor Dan ar urma să se întâlnească cu liderii partidelor luni

Președintele anunță că luni ar urma să se întâlnească cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

„Am rugat colegii, începând de ieri, să-i sune pe lideri și să vadă care este momentul în care agenda fiecăruia îi permite să ne vedem cu toții, în formatul pe care îl știți. (…) Foarte probabil luni dimineața ne vom vedea în această formulă”, mai spune președintele.

Nicușor Dan vorbește despre viitoarea propunere de premier

În timpul conferinței de presă de la Ankara, Nicușor Dan a fost întrebat despre viitoarea variantă de premier și despre voturile pe care un nou guvern le-ar putea avea în Parlament.

„Nu voi propune un premier de care să ştim că nu are nicio şansă să strângă majoritatea, şi, în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate nu au şanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun, ca să fac un exerciţiu de imagine (…) De asemenea, în momentul în care l-am propus pe domnul Veştea, aveam la fel, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aşteptarea rezonabilă ca acest guvern să treacă. (..) Nu mai sunt în situaţia în care să am o aşteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare.

Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament şi răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Şi sunt sigur că vă veţi duce la fiecare dintre ei să-i întrebaţi, au trecut 63, 65, 67, 69 de zile, că le număraţi, care este propunerea noastră de majoritate, nu de declaraţii politice, de majoritate. Şi sunt sigur că o să popularizaţi răspunsul lor”, a mai explicat Nicușor Dan, în timpul conferinței de presă de la Ankara.

Nicușor Dan susține că nu vrea o majoritate în Parlament cu voturile de la AUR și că nu le va accepta.

„Vreau să precizez că și în varianta cu Tomac și Veștea, prospective, nu asumate, am avut așteptarea rezonabilă că ele vor trece fără voturi de la AUR.

Răspunsul este nu, nu accept o majoritate formată cu voturi de la AUR”, a mai adăugat șeful statului.

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