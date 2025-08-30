Prințesa din Dubai, Sheikha Mahra, și-a dezvăluit recent inelul de logodnă spectaculos, oferit de rapperul francez-american French Montana. Conform Page Six, bijuteria personalizată valorează aproximativ 1,1 milioane de dolari și a fost creată de Eric the Jeweler de la Mavani & Co.

Inelul e impresionant

În centrul bijuteriei este un diamant tăiat smarald de 11,53 carate, aproape perfect în ceea ce privește culoarea și claritatea. Conform unui comunicat de presă, „Designul elegant și rar este un simbol perfect al poveștii de dragoste unice a cuplului”.

Prințesa Sheikha Mahra, în vârstă de 31 de ani, a confirmat logodna pe Instagram, postând o imagine a inelului însoțită de emoji-uri cu inimi albe și scântei. Fanii au reacționat cu entuziasm, felicitând cuplul și admirând frumusețea bijuteriei.

Povestea de dragoste dintre Sheikha Mahra și French Montana

Cererea în căsătorie a avut loc în iunie, în timpul Săptămânii Modei de la Paris. Speculațiile despre relația lor au început în octombrie anul trecut, când prințesa a împărtășit imagini cu French Montana vizitând Emiratele Arabe Unite.

Un comunicat de presă menționează că „planurile de nuntă sunt în desfășurare, datele și aranjamentele specifice fiind încă finalizate de ambele familii, care sunt aparent entuziasmate și de susținere”.

Sheikha Mahra a fost anterior căsătorită cu Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum al Dubaiului timp de puțin peste un an, între 2023 și 2024. Din această căsătorie are o fiică de 1 an. Divorțul l-a anunțat chiar ea, într-o postare pe Instagram, după care și-a lansat propriul parfum inspirată din povestea de dragoste, e numit „Divorț”.

French Montana, al cărui nume real este Karim Kharbouch, are un fiu de 16 ani, Kruz, din căsătoria anterioară cu Deen Kharbouch. Ei au fost căsătoriți din 2007 până în 2014. Această logodnă spectaculoasă între o prințesă din Dubai și un rapper celebru a atras atenția presei internaționale, fiind un exemplu de poveste de dragoste modernă care transcende granițele culturale și sociale.

