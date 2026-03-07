Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon sunt invitați în emisiunea „Fața la joc”, moderată de Costin Stucan și Cătălin Oprișan și difuzată în direct de la ora 13.30 la PRO TV și pe VOYO.

Într-o atmosferă relaxată, dar plină de energie, cei trei invitați vor analiza cele mai importante momente din sportul românesc și internațional, vor comenta evenimentele recente din lumea fotbalului și vor oferi telespectatorilor perspective autentice din culisele unei cariere la cel mai înalt nivel.

Alături de moderatorii emisiunii, invitații vor transforma ziua de duminică într-un adevărat spectacol sportiv, în care analiza serioasă se îmbină cu umorul, spontaneitatea și poveștile memorabile din vestiarele marilor cluburi.

Ediția de pe 8 martie 2026 promite momente speciale și dezvăluiri savuroase. Bogdan Lobonț, unul dintre cei mai apreciați portari din istoria fotbalului românesc, va rememora episoade inedite din perioada petrecută în Serie A și din anii în care a apărat poarta echipei naționale.

Adrian Mutu va vorbi despre momentele definitorii ale carierei sale, despre provocările întâlnite în marile campionate europene și despre felul în care a trăit cele mai intense momente ale vieții sale de fotbalist. De cealaltă parte, Costel Pantilimon va completa tabloul cu propriile experiențe din Premier League și din culisele fotbalului internațional.

Pe lângă analiza „la cald” a celor mai importante subiecte din sport, emisiunea va aduce și povești de culise, întâmplări amuzante din cariera invitaților și momente de sinceritate care îi vor face pe telespectatori să îi descopere pe foștii mari fotbaliști dincolo de imaginea publică.

Documentarul despre viața lui Adrian Mutu se vede pe PRO TV

Programul sportiv de duminică continuă imediat după emisiune: la ora 15.00 PRO TV va difuza primul episod al miniseriei documentare „Il Fenomeno – Povestea unui Superstar”, dedicată vieții și carierei lui Adrian Mutu.

De la cele mai înalte culmi ale gloriei până la una dintre cele mai discutate căderi din fotbalul european, documentarul urmărește parcursul complex al fostului internațional român. Adrian Mutu se dezvăluie publicului într-o manieră sinceră și vulnerabilă, vorbind deschis despre momentele care i-au marcat cariera și viața personală.

Structurată în patru episoade, miniseria începe cu „Superstarul Rebel”, episod care explorează ascensiunea fulminantă a lui Mutu și talentul care l-a transformat într-un fenomen al fotbalului european.

În cadrul documentarului apar și nume importante ale fotbalului național și internațional, printre care Gheorghe Hagi, Răzvan Raț, Ciprian Marica, Cesare Prandelli și Francesco Totti, care oferă perspective unice asupra personalității și carierei lui Adrian Mutu.