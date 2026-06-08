Povestea îl urmărește pe Barbu, un bărbat ce trăiește o viață liniștită împreună cu familia sa într-un sat retras de munte, departe de zgomotul și haosul orașului. Însă refugiul sigur pe care l-a construit pentru cei dragi este amenințat brusc atunci când un capitol întunecat din trecutul său revine la suprafață.

PRO TV a început filmările pentru un nou serial

Pe măsură ce secretele ies la lumină, iar vechile trădări trebuie plătite, Barbu este atras într-un vârtej periculos al răzbunării, fiind nevoit să ia decizii dificile pentru a-i proteja pe cei pe care îi iubește.

„Fără urmă” îmbină acțiunea intensă și suspansul într-o poveste despre sacrificiu, secrete, răzbunare, dinamici de familie complexe și povești de dragoste complicate. Noua producție este realizată de echipa care a produs seriale memorabile ce au fascinat publicul de-a lungul anilor.

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„După «Vlad», «Clanul», «Tătuțu» și toate celelalte proiecte pe care le-am construit în ultimii ani, simțim că «Fără urmă» reprezintă o nouă etapă în evoluția noastră ca povestitori. Cu fiecare serial încercăm să ridicăm standardul, să fim mai ambițioși, mai exigenți și să ne apropiem cât mai mult de nivelul de autenticitate și de calitate cinematografică pe care ni-l dorim pentru producțiile de ficțiune din România.

«Fără urmă» este un action drama care păstrează tensiunea și ritmul unui thriller, dar pune în centrul poveștii personaje complexe, relații de familie și conflicte profund umane. Este o poveste despre iubire și pierdere, despre vinovăție și iertare, despre măștile pe care ni le construim pentru a putea merge mai departe și despre fragilitatea identității atunci când suntem obligați să ne confruntăm cu propriile alegeri.

În esență, serialul vorbește despre felul în care trecutul nu dispare niciodată cu adevărat. Oricât ai încerca să-l ascunzi, să-l îngropi sau să fugi de el, acesta găsește întotdeauna o cale să revină și să-ți răscolească viața, obligându-te să plătești prețul adevărului”, a spus Anghel Damian, Creative Producer și unul dintre scenariștii și regizorii serialului.

Daniela Nane, Aylin Cadîr, Adela Popescu și Paul Ipate, printre actorii din „Fără urmă”

Distribuția care dă viață acestui serial captivant reunește unele dintre cele mai cunoscute nume din industria autohtonă. Alex Calangiu îl va interpreta pe Barbu, iar Aylin Cadîr va fi Mara, soția acestuia. Adela Popescu, Mihai Constantin, Daniela Nane, Șerban Gomoi și Tiberius Zavelea vor forma familia Scarlat, aflată pe urmele lui Barbu. Sergiu Costache, Paul Ipate și Lucian Ghimiși vor fi membri loiali ai echipei lui Barbu.

Daniela Nane revine astfel pe micile ecrane la aproximativ 20 de ani de când a jucat în „La urgență”, „Căsătorie de probă” și „Totul pentru copiii mei” și la mai bine de 10 ani de când apărea în „Căsătorie imposibilă”.

Adela Popescu urmează să apară în „Fără urmă” după ce a filmat și pentru serialul „Trafic”, în care mai joacă Tudor Chirilă și Dragoș Bucur.

„Cu serialul «Fără urmă» ridicăm ștacheta producțiilor locale de ficțiune. Este un proiect cu o încărcătură emoțională intensă, cu mize mari, construit în jurul unor personaje puternice și al unei povești pline de suspans. Continuând succesul unor producții emblematice din trecut, suntem convinși că și acesta va deveni un titlu de referință în portofoliul nostru și o experiență de neratat pentru publicul PRO TV și VOYO”, a încheiat Antonii Mangov, Programming Director.

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