Decizii judecătorești în favoarea proprietarilor

Tribunalul Alba a decis în favoarea a doi reclamanți care au contestat sumele primite pentru exproprierea terenurilor, potrivit Ziarul Unirea. Unul dintre proprietari a primit o despăgubire suplimentară de 1.288.000 de lei pentru un teren de 5.600 de metri pătrați, după ce instanța a stabilit valoarea totală a despăgubirilor la 1.344.000 de lei. Suma inițială acordată de primărie fusese de circa 10 lei pe metru pătrat.

„Dispune anularea în parte a Hotărârii de stabilire a despăgubirilor nr. 3/16.09.2024 emisă de Comisia de Verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real şi acordarea despăgubirilor asupra imobilelor supuse exproprierii din cadrul Municipiului Alba Iulia şi a procesului-verbal de stabilire a cuantumului despăgubirii nr. 3/16.09.2024 în privinţa cuantumului despăgubirii stabilite pentru exproprierea imobilului în suprafaţă de 5.600 mp, înscris în CF nr. 110274 Alba Iulia, nr. cad. 9322, de sub A1, doar în privinţa cuantumului despăgubirilor şi stabileşte cuantumul despăgubirilor datorate reclamantului pentru imobilul expropriat la suma de 1.344.000 lei. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 1.288.000 lei reprezentând diferenţa dintre suma stabilită de instanţă ca valoare a despăgubirilor pentru imobilul expropriat şi cea acordată de către expropriator prin hotărârea de expropriere, sumă care se va actualiza cu rata inflaţiei de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la plata efectivă a despăgubirilor”, se arată în decizia Tribunalului Alba.

Valoarea reală a terenurilor a fost ignorată inițial de Primăria Alba Iulia

În al doilea caz, instanța a hotărât că primăria trebuie să plătească 447.804 lei, sumă actualizată cu indicele de inflație, pentru un teren de 1.400 de metri pătrați. Reclamanții au argumentat că despăgubirile inițiale – calculate la doar 10 lei/mp – nu reflectau valoarea de piață a terenului. Conform unei expertize notariale, prețul minim pe metru pătrat ar fi trebuit să fie de 240 de lei.

„Pârâta, însă, nu doar că nu a acordat despăgubiri corespondente valorii de piaţă a imobilului, dar nu a respectat nici valoarea minimală rezultată din expertiza notarială, aceea de 240 lei/mp, calculând despăgubirile la un preţ de 10 lei/mp. Pentru aceste considerente, acţiunea reclamantului va fi admisă, cu consecinţa obligării pârâtei anulării în parte a hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor în ceea ce priveşte cuantumul acestora, care va fi stabilit la suma de 447.804 lei şi obligării pârâtei la plata către reclamant a despăgubirilor în sumă de 447.804 lei, actualizată în raport de indicele de inflaţie, calculat de la data exproprierii, 5.08.2024, până la data efectivă a plăţii”, potrivit hotărârii instanței.

Cele două decizii nu sunt definitive, iar alte procese similare se află pe rolul Tribunalului Alba. Cazurile vizează exproprieri efectuate de primărie în urmă cu doi ani, când mai multe persoane au primit despăgubiri de doar 10 lei/mp pentru terenurile lor. Judecătorii urmează să decidă în privința unor noi cereri prin care proprietarii solicită despăgubiri la prețul real al terenurilor lor.

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