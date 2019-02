Probleme între Ruby și iubitul ei. “Ne-am certat rău de tot, cu amenințări“

„În primele 2 zile am vrut să renunțăm, după ne-am adaptat și a fost cea mai tare experiență. Cel mai greu lucru a fost să nu ne certăm. Ea se ceartă cu mine, eu încerc să domolesc lucrurile. Am fost amândoi, am avut perioade în care ne-am lovit cap în cap, dar dacă nu sunt eu calm, nu rezolvăm nimic, iar ea nu o să fie niciodată. Îmi mânca zilele! Ea este prea agitată pentru orice, cânta mereu manele…Eu am slăbit cam 7 kilograme, ea a slăbit 5 kilograme”, a povestit iubitul lui Ruby la „Prietenii de la 11'.

„Acum, dacă îmi înmânați un plic roșu cu „Asia Express' fug până în Thailanda. Foarte frumoase țările ca aventură, ca peisaje, ca emoție…am fost foarte emoționați. Am văzut primele 2 episoade și nu știam că ne-am certat. El nici măcar nu a stat să se certe cu mine! În 60 de zile ne-am certat de 10 ori, de 15-20. A fost o nouă etapă în relația noastră, dar suntem încercați de soartă. Nu mi-a plăcut de el pentru că nu s-a certat cu mine. Nu am niciun motiv să nu-l plac. Am fost norocoasă să fiu alături de el și am avut noroc că el este calm. Ne-am certat rău de tot de la o manea, cu amenințări!”, a povestit și Ruby, cu zâmbetul pe buze. Cel de-al doilea sezon Asia Express a început duminică. Nouă echipe au intrat în concurs și au pornit pe Drumul Elefantului.

Citește și

Rețeaua doctorilor falși se extinde și în spitale publice! O femeie de 30 de ani și-a inventat o diplomă de medic și lucrează de 10 ani la Secția de Ginecologie a Spitalului de Urgență Ilfov!