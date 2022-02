Deși au trecut câteva luni de la încheierea filmărilor, Lidia Buble se confruntă în continuare cu probleme de sănătate. Artista face exerciții și evită să ridice greutăți.

„M-ați întrebat dacă am reușit să scap de problemele pe care le aveam la spate după Asia Express. N-am reușit să scap de ele, dar sunt pe drumul cel bun. Fac tot felul de exerciții pentru asta și încerc să nu mai ridic greutăți foarte mari”, a mărturisit Lidia Buble, pe InstaStory.

Lidia Buble, vacanță exotică la început de an

Lidia Buble s-a întors recent din vacanță, acolo unde s-a relaxat și s-a bucurat de fiecare rază de soare. Departe de frigul din România, artista și-a încântat fanii cu imagini cu palmieri, dar și cu ea în costum de baie.

Vedeta are o siluetă de invidiat, asta după ce se plângea că de sărbători a luat câteva kilograme în plus, după ospățul de la Deva. În presă s-a scris că Lidia Buble ar fi fost în vacanță cu Harlys Becerra, fostul ei iubit, de care s-a despărțit recent.

Artista nu a confirmat, dar nici nu a infirmat informația, însă a avut o reacție pe contul său de Instagram.

Ea s-a atașat de un cățel găsit acolo și, de fapt, cu el ar fi fost în vacanță. „Cu el am fost plecată în vacanță❤️?? Am apucat să ne facem un singur selfie? și în rest am profitat de fiecare moment petrecut împreună?”, a scris Lidia Buble pe una dintre rețelele de socializare.





