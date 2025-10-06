Emanuelle Béart, invitata de onoare

Celebra actriţă franceză Emmanuelle Béart este invitata specială a festivalului în acest an. Evenimentul va prezenta aproximativ patruzeci de filme, dintre care peste douăzeci sunt premiere în România, cu peste o sută de proiecţii programate.

Câştigătorul Palme d’Or 2023, „It Was Just an Accident” al lui Jafar Panahi, va fi proiectat în toate oraşele participante. Critica internaţională a lăudat intensitatea discretă şi încărcătura politică a filmului. Juliette Binoche, preşedinta juriului de la Cannes, a apreciat modul în care filmul îmbină umanitatea cu politica.

Avanpremiere româneşti

Secţiunea „Avanpremierele Toamnei” aduce cele mai noi producţii româneşti, multe premiate la festivaluri internaţionale. Printre acestea se numără:

„Dracula” de Radu Jude, o reinterpretare experimentală a mitului vampirului

„Sorella di Clausura” de Ivana Mladenovic, premiată la Locarno şi Sarajevo

„Nu mă lăsa să mor” de Andrei Epure, prezentat la Locarno

„Interior Zero” de Eugen Jebeleanu, ecranizare a romanului Laviniei Branişte

„Still Nia” de Paula Oneţ, selectat la Sarajevo Film Festival

„Comatogen” de Igor Cobileanski, prezentat la TIFF

Festivalul include şi proiecţii de scurtmetraje româneşti, multe prezentate la Cannes în secţiunile Semaine de la Critique şi Cinefondation. Un eveniment special va fi dedicat mediumetrajului „Index” al lui Radu Muntean, urmat de o discuţie cu echipa filmului.

Les Films de Cannes à Bucarest se extinde şi în alte oraşe:

Timişoara: 23-26 octombrie

Cluj-Napoca: 30 octombrie – 2 noiembrie

Iaşi: 7-9 noiembrie

Arad: 29-31 octombrie

