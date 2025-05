Jurat la X Factor, cântărețul a participat în trecut și la America Express, iar în câteva zile el va avea parte de o nouă experiență inedită: va urca pe 29 mai 2025 pe scena de la Romexpo, acolo unde are loc Red Bull SoundClash, eveniment în cadrul căruia se va duela cu Theo Rose.

Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, Puya a dezvăluit ce știa până acum despre acest eveniment muzical, însă nu a dorit să ofere prea multe indicii despre cine va urca alături de el pe scenă, pentru a reuși să câștige bătălia muzicală.

„Știam care este conceptul, mai văzusem în trecut show-ul cu Carlas Dreams și CTC și am și participat la una dintre ediții. Am fost să ajut trupa Vama în «lupta» cu Killa Fonic, am fost wildcard-ul lor.

Tot ce pot să spun e că o să încerc să aduc invitați dintre oamenii cu care mă simt bine pe scenă cântând, pe care îi apreciez și, bineînțeles, au foarte mulți fani care mă pot ajuta cumva să câștig pe 29 mai”, a spus Puya despre Red Bull SoundClash.

În cadrul interviului l-am întrebat pe Puya și dacă s-ar vedea concurent la unele emisiuni precum Power Couple sau Survivor, însă acesta nu a oferit un răspuns clar, ci a spus doar că viața l-a învățat că e bine ca „niciodată să nu spui niciodată”.

„Dacă mă întrebai acum 10 ani dacă mă vedeam la America Express, îți spuneam cu siguranță că nu. Așa că nu știu care va fi conjunctura din viața mea și în ce situații voi fi atunci, dacă voi primi vreo propunere de acest gen. Am învățat în viață că niciodată să nu zici niciodată”, a mai spus Puya în exclusivitate pentru Libertatea.

