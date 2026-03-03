Informația, distribuită rapid și însoțită de imagini generate cu inteligența artificială, a stârnit panică printre fani și a fost preluată de mii de utilizatori înainte de a fi infirmată oficial.

Quentin Tarantino nu a murit

Potrivit unor surse apropiate cineastului, citate de presa americană, zvonurile sunt complet false. „Quentin Tarantino este viu și nevătămat, iar familia lui este în siguranță”, au transmis apropiați ai regizorului pentru Deadline și TMZ, punând capăt speculațiilor care au circulat intens în mediul online.

Contextul tensionat din Orientul Mijlociu a alimentat însă credibilitatea acestor informații. În weekend, Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului, iar Teheranul a răspuns cu lovituri cu rachete și drone asupra unor baze israeliene și americane din regiune.

În acest climat, orice informație neverificată a avut potențialul de a deveni virală în doar câteva ore. Astfel că speculațiile privind moartea regizorului au apărut la scurt timp după intensificarea conflictului.

Quentin Tarantino s-a căsătorit cu Daniella Pick

Mai multe postări de pe X (fostul Twitter) susțineau că Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac iranian asupra Israelului, unde acesta locuiește o parte din an alături de familia sa. Mesajele au fost atribuite în mod eronat publicației americane Deadline, care a intervenit rapid pentru a corecta informația și a dezminți orice astfel de relatare.

În paralel, pe rețelele sociale au circulat imagini care îl arătau pe regizor într-un presupus adăpost antiaerian din Israel. Ulterior, s-a dovedit că fotografiile erau generate cu ajutorul inteligenței artificiale, fiind create special pentru a da credibilitate poveștii false.

Surse apropiate regizorului au reiterat că acesta este „în siguranță”, iar familia sa nu a fost afectată de atacurile recente. Informațiile false au fost ulterior șterse sau marcate drept înșelătoare, însă nu înainte de a aduna mii de aprecieri și distribuiri.

Viața între Tel Aviv și Los Angeles

Din anul 2020, Quentin Tarantino își împarte timpul între Los Angeles și Tel Aviv, orașul natal al soției sale, Daniella Pick. Cei doi au împreună doi copii și au ales să locuiască o parte din an în Israel, în ciuda tensiunilor recurente din regiune.

Într-un interviu acordat publicației The Jerusalem Post în decembrie, Daniella Pick declara că soțul ei nu a pus niciodată sub semnul întrebării decizia de a rămâne în Israel, chiar și în perioadele de conflict.

„În timpul războiului, Quentin Tarantino a spus: «Vom fi aici»! A fost clar”, a afirmat artista. Ea a adăugat că regizorul nu se teme de situația din zonă și că privește lucrurile cu un amestec de realism și umor.

