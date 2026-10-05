Christophe Fery, directorul Société de Travaux Publics de Lorraine (STPL) din Dieulouard, Franța, se confruntă cu o problemă tot mai gravă: furturile de combustibil din compania sa. Potrivit publicației franceze Est Républicain, prejudiciul a ajuns deja la 7.000 de euro.

„Suntem jefuiți și nimeni nu poate face nimic”

„O adevărată razie asupra combustibilului meu. Am ajuns să fiu o benzinărie gratuită”, declară Fery, vizibil frustrat.

„Suntem jefuiți și nimeni nu poate face nimic”.

Deși a depus mai multe plângeri la jandarmerie, situația persistă. Furturile sunt frecvente, chiar dacă antreprenorul a făcut investiții în securitate.

Pe șantiere, lucrurile stau la fel de rău

Situația este agravată de pagubele colaterale. Hoții nu doar că sustrag combustibil, dar îl varsă peste tot. Locurile de parcare ale companiei sunt pline de pete. Pe șantiere, lucrurile stau la fel de rău: s-au înregistrat numeroase furturi, iar angajații sunt ținta unor comportamente și agresiuni verbale.

„Nu e o problemă nouă în meseria noastră. Însă ce soluții avem? Contextul economic, situația generală, totul merge prost. Ne îndreptăm spre faliment. Suntem jefuiți și nimeni nu poate face nimic. Toți colegii mei sunt în aceeași situație. Suntem victime”, a spus el cu amărăciune.

Compania, care are 40 de angajați, încearcă să se adapteze

„De ceva vreme, de fiecare dată când ajung dimineața la birou, nu mai sunt liniștit”, a mărturisit Fery.