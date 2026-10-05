După ce un cercetător din Rusia ar fi murit din cauza ciumei pneumonice, aproape 200 de oameni au fost internați în spital. SUA monitorizează situația

Știri România Centrala pe cărbune de la Turceni s-a oprit, după ce s-a spart cazanul, în plină criză energetică în România. Când va funcționa din nou

Știri România Aproape jumătate dintre români se tem de sărăcie, iar îngrijorările lor sunt mult peste cele din Uniunea Europeană

Analiză Știri România Blocaj imobiliar fără precedent în România: războiul politic paralizează proiecte cu mii de apartamente la Iași