După ce un cercetător din Rusia ar fi murit din cauza ciumei pneumonice, aproape 200 de oameni au fost internați în spital. SUA monitorizează situația

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Aproximativ 200 de persoane din regiunea Irkutsk, estul Siberiei, sunt monitorizate medical din cauza unei posibile expuneri la ciumă, potrivit unui raport. Situația a apărut după ce o angajată a unui institut de cercetare anti ciumă din Irkutsk a decedat, autoritățile confirmând ulterior că aceasta suferea de o formă nespecificată de ciumă, relatează CNBC.
Rospotrebnadzor, agenția rusă de sănătate publică, a transmis că femeia fusese diagnosticată inițial cu „pneumonie de etiologie necunoscută”, dar că testele nu au detectat microorganisme legate de activitatea sa profesională. Totuși, agenția a precizat că situația epidemiologică în regiunea Irkutsk, inclusiv în orașele Irkutsk și Șelehov, este „stabilă”.
Incidentul are legătură cu o deplasare pe care femeia, în vârstă de 27 de ani, a efectuat o în Republica Buryatia, unde fusese raportat anterior un focar de ciumă lângă granița cu Mongolia, potrivit canalului Telegram Mash.
Casa Albă urmărește cu atenție evoluția acestei situații și posibilele carantine impuse în Rusia. Un oficial american a declarat că administrația „monitorizează focarul și evaluează opțiunile”.
Deocamdată, Ministerele Sănătății din Rusia și Moscova, Organizația Mondială a Sănătății și Departamentul de Stat al SUA nu au oferit comentarii oficiale privind acest caz.