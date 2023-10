Florin Răducioiu, Helmuth Duckadam, Florin Gardoş şi Ion Crăciunescu revin la pupitrul iUmor, într-o ediţie specială iRoast, joi, de la 20:30, la Antena 1. Confruntarea Belarus – România, difuzată joia aceasta, de la 21:45, la Antena 1, va fi precedată de o ediţie specială iUmor – iRoast fotbalistic.

Florin Răducioiu, Helmuth Duckadam, Florin Gardoş şi Ion Crăciunescu revin la pupitrul iUmor, într-o ediţie specială a show-ului, dedicată momentelor şi oamenilor care au scris istoria fotbalului. Rând pe rând, Radu Pietreanu, Angel Popescu, Ionuţ Rusu şi Daniela Gyorfi se vor prezenta în faţa juriului cu roasturi acide şi remarci pe măsură, de care nici juraţii nu au scăpat.

„Suntem în 1991, Duckadam ieșise la pensie, Răducioiu era în Italia, învăța româna”

După ce a deschis momentul cu o serie de ironii la adresa juraților: „Suntem în 1991, Duckadam ieșise la pensie, Răducioiu era în Italia, învăța româna. Tot în acea perioadă, Gardoș nu știa dacă să renunțe la pampers și să-și ia tricoul de la națională, iar Crăciunescu nu știa pe ce parte a fluierului să sufle!”, Adrian Păunescu, personaj pus în scenă de actorul Radu Pietreanu, a continuat cu o poezie care a emoționat întreaga sală:

„Cine e fotbalist, pe stadion, nu în gând, mai aude, și în somn, publicul înjurând / Că am fost, că n-am fost sau suntem jucători, astăzi, îmbătrânind, devenim antrenori / Ce sportivi, niște glorii ce nu mai au loc, de atâția Pițurci ce nu-i cheamă la joc / Niște moși pe teren, respirând tot mai greu, sunt acești fotbaliști, ce ratează mereu / Chiar acum, când scriu, ca și cum aș urla, eu îi știu și îi simt, chefuind undeva / Ne amintim și de ei, după lungi săptămâni, fani bătrâni ce suntem, cu sportivii bătrâni / Cine are sportivi, pe stadion, nu în gând, mai aude, și în somn, publicul înjurând / Că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii, nu campion pe teren, ci campion la beții […] De ce nu suntem iar țara de neînvins, deși suntem destui, Hagi trebuie convins / Vino, Gică, să fii, încă o dată erou, România s-o faci, campioană din nou!”.

Ladislau Bölöni, roast de zile mari pe scena iRoast

Ladislau Bölöni a pășit în „peluza” iUmor și a făcut un roast de zile mari la adresa fotbalului românesc. Ionuț Rusu și-a intrat perfect în personaj și, în stilul caracteristic, a oferit un moment senzațional în cadrul ediției speciale de iRoast, spre deliciul juraților: „Acum, eu antrenez FC Metz și, nu că mă dau mare, dar voi mergeți în Franța doar când pleacă poliția din parcuri, să faceți alba-neagra; eu nu stau prin studiouri de televiziune să comentez fotbalul din România, dar voi, super profesioniști, îi comentați pe băieții care par să joace niște fotbal în pauza de la tatuaje. Ne speriem de echipe care fac selecția dintre pescari, bucătari și stomatologi; așa merităm, dacă noi facem selecția din cazinouri și cluburi de manele”.

„Doamne, cum jucau italienii ăia! Te speriai de ei, cum se sperie ai noștri de minge. Când veneau într-un atac pozițional, te călcau în picioare și așa făcea și Răducioiu când s-a întors în România, dar cu limba română, încheie invitatul transformat în Ladislau Bölöni.

Momentele pregătite de Radu Pietreanu, Angel Popescu, Ionuţ Rusu şi Daniela Gyorfi vor putea fi urmărite joia aceasta, de la 20.30, la Antena 1, într-o ediţie specială iRoast, difuzată înaintea partidei Belarus – România, transmisă în direct, la Antena 1, de la 21.45.