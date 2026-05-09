Radu Vâlcan și-a deschis sufletul în fața fanilor și a publicat un mesaj care a emoționat mii de oameni, după ce a povestit despre discuția avută cu bunica sa.

Prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” a mărturisit că a vorbit la telefon cu bunica lui, care are 91 de ani și este încă foarte lucidă.

„Băi, azi am vorbit cu bunică-mea. Femeia, la 91, lucidă rău. Am vorbit despre sănătatea ei, despre strănepoții ei, despre noi. Că, cât de mândră este de noi, d-astea. Că abia așteaptă să vină la țară, să îi fac un grătar bun, să vadă copiii cum aleargă și se bat în liniștea de-acolo. M-a bușit plânsul. Nu pentru ce mi-a zis, ci pentru că pot, încă, să vorbesc cu ea. Chiar și să mă certe uneori!! PS: Prețuiți ce aveți! Atât!”, a transmis Radu Vâlcan pe contul de socializare.

Radu Vâlcan are 49 de ani și se menține într-o formă fizică de invidiat. Recent, soția lui, Adela Popescu, a dezvăluit regulile de la care soțul ei nu se abate niciodată. Radu își începe fiecare zi făcând mișcare.

„Se ține țiplă, dar are mare grijă, la el nu există, în fiecare zi a vieții lui, se trezește dimineața și face cel puțin o tură de Herăstrău sau două, depinde de ce energie are, mănâncă doar o masă pe zi, dar și aceea cu atenția. El nu e foarte pofticios, eu cred genul acesta de viață nu poate fi îmbrățișat de oamenii pofticioși ca mine”, a spus Adela Popescu despre soțul său, în cadrul unei emisiuni TV.

