Radu Vâlcan s-a întors din Thailanda, unde a filmat pentru „Insula Iubirii”. Ce mesaj i-a transmis Anca Țurcașiu la venirea în România

„Românie, m-am întors la tine, unde îmi este locul. Am fost plecat, că ăsta îmi este serviciul. M-am și distrat, m-am și consumat, că ăsta îmi este serviciul. Dar am ajuns acasă, în București, Otopeni. Și m-am bucurat, am tras aer in piept, adânc.

Dar în urechea dreaptă am auzit o stimată doamnă vorbind birjărește. În cea stângă, ureche, un domn cochet înjura ca dânsa din dreapta mea. Am chemat un taxi. S-a supărat că m-a așteptat trei minute și a plecat. Am pus poza asta unde eram desculț, în stradă.

Oamenii din jurul meu râdeau, nu înjurau, se bucurau. Dar și eu mă bucur că am ajuns acasă, în România mea. Mulți ani vouă, oameni mișto și nu numai!”, a fost mesajul transmis de Radu Vâlcan, pe Instagram, după revenirea în țară.

Postarea a strâns mai multe reacții din partea fanilor, dar și din partea actriței Anca Țurcașiu, care a ales să părăsească o perioadă de timp România, pentru Thailanda.

„Înțeleg perfect…”, a fost reacția Ancăi Țurcașiu la postarea lui Radu Vâlcan, soțul Adelei Popescu. Anca Țurcașiu, în vârstă de 52 de ani a hotărât să elimine iernile din viața sa, astfel că a închiriat un apartament pentru 3 săptămâni în Thailanda.

„Am ales anul ăsta o altfel de vacanță. Trei săptămâni într-un apartament, ca și cum aș locui aici (și tot mi se pare puțin…). Să mă gospodăresc cu hrana, cu transportul, cu toate. Vreau să trăiesc această experiență. Pentru că mă gândesc foarte serios în viitor să elimin iernile din viața mea… Vom vedea ce va fi. Acum doar vreau să mă bucur de fiecare clipă.”, a transmis Anca Țurcașiu, pe pagina sa de Instagram.

