În timp ce concurenții și ispite se distrează timp de 21 de zile, pentru întregul staff sunt ore infernale de muncă. Dat fiind faptul că este un reality-show aceștia sunt monitorizați și filmați 24 de ore din 24, iar asta nu se face doar prin camerele fixe, ci și cu ajutorul operatorilor, a reporterilor și a producătorilor, care sunt atenți la fiecare mișcare și detaliu. Chiar și Radu Vâlcan. Cine își imaginează că doar vine și stă de vorbă cu concurenții doar la bonfire sau când se aleg partenerii pentru date-uri se înșală amarnic. Petrece ore întregi pe buturugă și este pus la curent cu tot „ce mișcă” în vile.

„Este sezonul 9 totuși. Au fost atâtea și atâtea caractere, atâtea și atâtea personaje, atâtea povești de viață, atâtea situații, evident că în mod normal nu ar trebui să mă mai surprindă, dar de fiecare dată mă surprinde câte ceva. Am de învățat. Acum vorbesc foarte serios și eu am de învățat, plec încărcat de acolo astfel că imediat după filmări am nevoie de o vacanță. Simt nevoia de o vacanță pentru că mă încarc și eu. Oamenii să nu creadă că sunt impasibil, că nu îmi pasă și că nu rezonez cu poveștile lor. Sunt acolo cu ei, empatizez pe cât de mult pot pentru că dincolo de toate eu sunt singura persoană, singurul om care stă în fața lor și în fața cărora se deschid în mod direct”, ne-a povestit Radu Vâlcan despre cât de implicat este în această producție.

Uneori este lăudat, alteori criticat de public pentru modul în care interacționează cu concurenții, însă Radu Vâlcan vrea să precizeze faptul că rolul lui nu este nici să-i certe, nici să îi judece, ci pur și simplu să-i ajute să înțeleagă testul pe care îl au de trecut în Thailanda. „Momentele apăsătoare și cu încărcătură sunt atunci când eu mă aflu în fața lor și ei se află în fața mea, atunci încerc cumva să fiu cât mai aproape de ei. Sper ca de fiecare dată să reușesc acest lucru. Chiar dacă uneori poate unii se supără că le adresez anumite întrebări, să spunem nelalocul lor, dar acesta este rolul meu și siguranță este în sprijinul lor până la urmă”.

Radu Vâlcan își ia vacanță imediat după fiecare sezon

Extrem de sincer, prezentatorul emisiunii mărturisește că are nevoie de o vacanță după fiecare sezon, nu neapărat pentru că este obosit fizic, ci mai mult psihic. După o lună și jumătate, atât cât durează pentru el pregătirile pentru emisiune, simte nevoia să se conecteze cu familia lui. Așa se explică cum, de-a lungul timpului Adela Popescu și cei trei băieți ai lor au venit în Thailanda la finalul filmărilor și au mai rămas câteva zile împreună. „Nu este greu doar pentru mine, este o perioadă grea pentru toată lumea, toată echipa. Chiar și pentru concurenți, pentru ispite. Este o perioadă extrem de încărcată. Ești departe de țară, ești departe de familie, departe de obiceiuri, ești departe de rutina ta, de ceea ce ești obișnuit în fiecare zi și atunci evident că, după o lună și ceva, așa cum este în cazul meu, simți nevoia să lași totul în urmă și să stai să iei în brațe pe cei dragi, să stai efectiv cu ei și să uiți de tot”, a mai declarat actorul.

În aceeași situație sunt și cei din echipa de producție, de la sunetiști, directori de imagine, reporteri, cameramani, până la cei care se ocupă de montaj. Însă adevărații eroi sunt operatorii, care stau ore bune în picioare. Când spunem ore ne referim la 30 de ore sau chiar 50 în funcție de complexitatea bonfire-ul final.

„Fiecare bonfire, ceremonie a focului finală are parte de multe ore. Acolo ne înarmăm cu răbdare, cu nervi, pentru că nu numai pentru mine, pentru toată lumea este foarte greu. Gândește-te că eu cumva stau pe buturugă, dar sunt colegii mei din spate și din lateral, cameramanii, care stau în picioare atâtea și atâtea ore. Apropo de ei, de echipa care nu se vede, oamenii nu știu, dar este o muncă absolut incredibilă. Este o muncă asiduă, este o muncă de nedescris, iar eu de fiecare dată simt nevoia să le mulțumesc. Fără acei oameni din spate, fără niște oameni care să te țină în momentul în care tu te clatini nimic nu ar fi posibil. În orice domeniu”, a mai povestit Radu Vâlcan pentru Libertatea.

