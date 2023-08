În urmă cu câteva zile, Raluca Bădulescu a părăsit România. După un program intens de filmări la „Bravo, ai stil”, emisiune care e difuzată la Kanal D, vedeta a plecat într-o binemeritată vacanță în Ibiza. Acolo, ea s-a filmat îmbrăcată într-o rochie vaporoasă, de vară.

În clipul postat pe Instagram le zâmbește fanilor ei, iar la final le trimite și bezele. Unii dintre urmăritorii ei au și reacționat, au criticat-o și i-au spus că e mult prea slabă. „Citez ” din spate liceu din fatza muzeu” ??❤️”, „Sigur nu aveai putere să urci scările. Pune-te pe îngrășat, minim 5 kg să te văd femeie. Ești slabă ????”, „5 kile de silicoane”.

În schimb, alți fani au complimentat-o pentru ținuta ei, pentru felul în care arată, după ce a slăbit zeci de kilograme. „Ești așa cum ți-ai dorit, felicitări pentru ambiția de care dai dovadă. Contează cum te simți, restul este fum. ??”, „Îți stă superb cu părul tău natural!”, „Frumoasa rochiță, sandalele super.???”, „Arăți fffff mișto așa, mai naturală, super ?”, au lăudat-o fanii pe vedetă.

Dieta Ralucăi Bădulescu. Câte calorii consumă zilnic pentru a-și păstra cele 47 de kilograme

Raluca Bădulescu nu trece de pragul de 1.000 de calorii pe zi. Chiar dacă e strictă cu ce consumă, vedeta nu renunță la micile plăceri dulci din alimentația de zi cu zi. „Număr caloriile de doi ani, după perioada lockdown-ului, în care mă îngrășasem 10 kg și m-am panicat. Mă îngrășasem în timpul pandemiei, pentru că am stat și m-am uitat la Netflix și am mâncat în disperare.

Mie îmi plac dulciurile mult. Nu am renunțat la dulciuri nici acum, dar număr caloriile. Să fie în jur de 1.000 de calorii pe zi. Mănânc salată, brânzeturi, piept de pui, dar nu lipsesc o ciocolățică, o băutură acidulată cu zahăr, niciodată. Adică le balansez în așa fel încât să-mi ajungă de ceva dulce. Și acum în geantă, dacă mă căutați, să știți că am o ciocolată mică. O am, trebuie să fie aici, la cap. Ciocolata e cu mine mereu”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Impact.

Ce mănâncă Raluca Bădulescu

Raluca Bădulescu a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă. Vedeta cântărea acum ani de zile peste 100 de kilograme, dar acum a ajuns la doar 47. Într-un interviu pentru Click a spus cât de mândră e de silueta ei de acum, dar și ce mâncă pentru a fi așa de slabă.

„Mă străduiesc pe cât de mult pot să mănânc sănătos, în speță foarte multe salate, pentru că eu sunt o pasionată a dulciurilor. Întotdeauna am mâncat dulciuri, de unde rezultă că trebuie să compensez într-un fel pentru că eu sunt într-o permanentă dietă, deși știu dezbaterile, discuțiile de pe online, părerea multora care îmi spun ori personal ori îmi lasă mesaje, că am slăbit prea mult, am anorexie etc, etc.

Sunt într-o formă fizică pe care mi-am dorit-o, o formă fizică pentru care mă lupt în permanentă, pentru că îmi plac dulciurile la nebunie, pentru că știu ce înseamnă să fii gras! E fain să folosesc eu cuvântul pentru că eu am fost grasă și tocmai de aceea mă străduiesc să balansez, să mănânc cât de cât echilibrat, pentru că da, mănânc dulce în fiecare zi! Asta nu îmi lipsește! La sală nu prea mă duc, însă pe cealaltă parte mă duc la dansuri împreună cu Chady, coregraful nostru de la «Bravo, ai stil». Am prins de la „Bravo, ai stil” pasiunea asta”, a explicat vedeta cu ceva vreme în urmă.

