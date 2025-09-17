Cătălin Botezatu a vorbit deschis despre una dintre cele mai vechi prietenii din showbizul românesc, cea cu Raluca Bădulescu. În interviul acordat revistei VIVA!, Botezatu a dezvăluit care este părerea lui, despre concurenta de la Antena 1.

„Cu Raluca am o prietenie de zeci de ani, e un personaj, un fenomen, o femeie foarte deșteaptă, o femeie pe care te poți baza la bine și la greu, o femeie cu care te poți distra. În același timp, e o femeie sensibilă, contrar aparențelor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

E și o femeie cu voință, a slăbit câteva zeci de kilograme și s-a menținut. Un punct forte al ei este că nu-i pasă de gura lumii, a trăit cum a vrut ea, a făcut ce a vrut, n-a depins de nimeni, poate doar de părinții ei, dar e firesc”, a spus Cătălin Botezatu pentru VIVA!

În cadrul interviului, designerul a vorbit și despre starea lui de sănătate. „Am avut niște cumpene, poate că așa a trebuit, că se spune că Dumnezeu ne dă, să vadă cât putem să ducem. Eu am trecut prin aceste cumpene, au fost vecine cu moartea, dar tot cu ajutorul lui Dumnezeu am scăpat cu viață. Acum îmi fac analizele aproape la zi, dacă nu le fac în Turcia, le fac în România, și încerc să nu depășesc limitele, deși le forțez uneori”, a dezvăluit Botezatu pentru sursa citată.

Recomandări Imperiul familiei basarabene Slivinschi, asociată cu mituirea șefilor ELCEN. Cumpără firme în România pe bandă rulantă, are afaceri cu LukOil și prosperă din contracte cu statul

Raluca Bădulescu a slăbit peste 70 de kilograme după operația de micșorare a stomacului, iar astăzi, la 50 de ani, vedeta afișează o talie de viespe și o încredere de nezdruncinat.

Problemele de sănătate au început însă să se facă simțite: ficatul și alte organe erau afectate de excesul de grăsime, iar stilul de viață devenea tot mai dificil de gestionat. În 2013, vedeta a luat o decizie curajoasă și a apelat la operația de micșorare a stomacului (gastric sleeve), care a marcat începutul unei transformări spectaculoase.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE