„A fost extraordinară! Extraordinară! Extraordinară! A trebuit să se termine Asia Express pentru ca să-mi dau seama că am trăit cea mai fantastică, incredibilă experiență pe care o poate trăi un om într-o viață. Sunt binecuvântați cei care au avut ocazia să participe la Asia Express pentru că așa ceva nu trăiești de două ori în viață. Nu trăiești de două ori în viață, nu există! Peste Asia Express nu cred să existe ceva mai tare în viața mea. Nu cred. Eu mi-aș dori, dar nu cred”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Click.

Raluca Bădulescu recunoaște că pe parcursul filmărilor Asia Express 2025 l-a enervat foarte tare pe fostul ei soț, Florin.

„Cum l-am enervat toată viața mea. Tare, foarte tare, îngrozitor de tare. Dar el, ținând cont că este fostul meu soț, familia mea, a fost, este și va rămâne toată viața, este învățat. Este învățat cu mine, este învățat cu ieșirile mele, este învățat cu faptul că acum sunt în depresie, acum râd, acum vreau să mă tăvălesc pe jos, acum plâng, acum îmi smulg părul din cap, acum înjur pe toată lumea, adică el știe, mă cunoaște mai bine decât oricine pe lumea asta și în concluzie, orice aș fi făcut, n-aveam cum să-l sperii, n-avea cum să se clintească un pas înapoi”, mai spune vedeta.

Raluca Bădulescu a dezvăluit și ce a mâncat cât timp a fost la Asia Express. Mai mult, vedeta spune că nu a avut nicio alergie pe timpul filmărilor.

„Nu, pentru că eu am mâncat acolo doar două-trei chestii pe care, culmea, mi le permiteam din acel euro pe zi. Erau niște biscuiți amărâți la niște chioșcuri care se găseau peste tot, care costau 30 de pesos, dacă-mi amintesc bine moneda respectivă. Foarte ieftini.

Deci, din acel euro pe zi, îmi permiteam să mănânc barosănește, cinci pachete de biscuiți din ăia pe zi. În rest, n-am mâncat altceva, decât pe la anumite cazări, pentru că mi-era frică să nu degenereze situația în “mileuri”, ca să mă exprim elegant. Și acolo, când găsești un WC, ca să zic pe românește, practic, e ca și cum e o oază în deșert, o oază de apă. Oamenii n-au WC. O să vezi la televizor”, a încheiat raluca Bădulescu.

