Raluca Dumitru a participat atât la „Survivor România”, cât și la „Bravo, ai stil!”, astfel că fanii au putut să o urmărească în diverse situații.

„Survivor (n.r. a fost pe sufletul ei). Să știi că spuneam că Bravo este pistol cu apă, dar a fost foarte greu, atât psihic, cât și fizic. Am petrecut foarte multe ore muncind pentru «Bravo, ai stil», am avut repetiții peste repetiții, două gale pe săptămână, probe la croitorie, probe cu stilistul. Du-te după materiale, alege materialele, du-te la probe, du-te la repetiții.

De dimineața până seara eram ca un titirez, dintr-o parte în alta a Bucureștiului. La Survivor am ajuns la 49 de kilograme, iar la Bravo la 48. Deci îmi revenisem. M-am întors de la Survivor, îmi revenisem. Am început în septembrie filmările pentru Bravo, iar până în martie am ajuns la 48 de kilograme”, a declarat Raluca Dumitru pentru Ego.ro.

„La Survivor da, m-aș duce cu ochii închiși. La Bravo trebuie să mă mai gândesc. Psihic și fizic eram foarte obosită. Îmi plăcea ceea ce fac, este foarte frumos să te aranjezi, să porți ținute pe care nu le porți peste tot.

Vorbeam cu Ilinca și îi ziceam că ne simțim speciale, trebuie să ne bucurăm de fiecare moment că o să îi ducem lipsa. Așa este. Când mai văd câte o ținută spectaculoasă, spun: „Pe asta o purtam la Bravo dacă mai eram!”. Sunt ținute pe care chiar nu poți să le porți oriunde. Din punctul acesta de vedere, da, îmi lipsește. Știu deja ce greșeli am făcut, ce nu aș mai face dacă m-aș duce. Este un plus pentru mine faptul că am fost.”

Raluca Dumitru spune că a fost judecată de cei care au urmărit-o de acasă

„Uneori ești înțeleasă greșit atunci când ești prea sinceră sau când spui anumite lucruri pe față. Am văzut asta și la Survivor, dar și la Bravo. Am fost foarte judecată de oamenii de acasă. Pentru că spuneam anumite lucruri pe față eram mincinoasă sau pentru că spuneam direct, la fel, nu era bine. Eram mahalagioaică, eram frustrată, eram invidioasă.

Adică, oricum ești, nu mulțumești pe toată lumea. Important este să te simți bine în pielea ta, să faci lucrurile exact așa cum le simți. Eu am încercat să fiu mai rezervată, am văzut că nu este bine să spui chiar totul. Eu eram chiar foarte sinceră, dacă nu îmi plăcea o ținută, spuneam.

Nu era bine, eram judecată în mediul online prin comentarii. Dacă observam anumite lucruri pe care le făceau jurații, poate mi se părea că erau fete care, indiferent ce ținute aveau, primeau cele mai mari note și cele mai multe «Bravo, ai stil!».

Vedeam, totuși, diferența. Da, mă deranjau lucrurile acestea și le spuneam, cu toate că nu știu dacă trebuia neapărat să le spun. Se spune că trebuie să înveți din greșeli, dar nu știu dacă aș putea să mă abțin dacă aș merge și a doua oară. Eu sunt genul care spune ceea ce vede”, mai povestește Raluca pentru sursa citată.

