În urmă cu aproximativ o lună, Raluca Lăzăruț posta pe rețelele de socializare primele imagini cu burtica de gravidă și anunța că este însărcinată a doua oară. Fosta prezentatoare TV a fost felicitată de mai multe vedete de la noi, printre care s-au numărat și Simona Gherghe, Irina Nicolae și Cristian Mitrea.

„2022. Anul în care cresc un al doilea omuleț, dar încă nu pot să îmi țin vreo plantă în viață. Momentul sosirii… în această vineri”, scria aceasta pe rețelele de socializare la jumătatea lunii octombrie, înainte să nască.

Raluca Lăzăruț a născut pe 14 octombrie un băiețel perfect sănătos. Ea s-a mutat în Statele Unite ale Americii în urmă cu aproximativ 8 ani, acolo unde a început o viață nouă. Enzo este numele băiețelului pe care fosta prezentatoare l-a adus pe lume.

Raluca Lăzăruț mai are o fetiță

Ea mai are o fetiță în vârstă de 2 ani și jumătate pe care a botezat-o Gemma. „Gemma are 2 ani și jumatate, s-a născut pe un frig năpraznic, la început de Ianuarie. M-am dus la spital într-o vineri dimineața, că doar ce altceva ai de făcut într-un weekend geros când tu ești o balenă. Am născut natural, deși românca din mine țipa după cezariană în primele luni, tot îl iscodeam pe doctor că eu de ce nu vrea să mă opereze. Ăla mi-a tot explicat că nu e o intervenție ușoară, că se taie multe rânduri de mușchi, că recuperarea e mult mai grea decât la naștere naturală și că de obicei americancele fac o dramă când li se spune că trebuie să nască prin cezariană dintr-un motiv sau altul. El foarte chill și relaxat de altfel, mi-a și spus că nu vrea să mă piardă ca și pacientă și că o să mă taie de nu mă văd dacă țin morțiș, dar că nu înțelege motivele. Nici eu nu le înțelegeam, dar efectiv am trăit într-un mediu unde cezariana era privită ca pe ceva natural, deși, evident, nu e nici pe departe ceva natural. Inclusiv mama ne-a născut pe mine și pe frate-mio prin cezariană fără să aibă vreo problemă și fără să ia măcar în calcul nașterea vaginală (vaginal birth e termenul folosit aici pentru nașterea pe cale naturală). Că nu erau pe vremuri decât două opțiuni, bisturiul sau metoda preistorică prin care se întâmpla cam ce aveai noroc să se întâmple. erai cumva la mâna destinului, medicina nu avea cu ce să te ajute prea mult în privința asta”, a povestit Raluca Lăzăruț pe blogul personal.

