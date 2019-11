De Livia Lixandru,

Fosta prezentatoare tv a povestit pentru revista VIVA! despre schimbările prin care a trecut, relația cu soțul ei și lupta pentru a reuși ca actriță.

„Treaba asta e foarte amuzantă, aici se folosește un termen general pentru jobul meu, suntem numiți talents, deci eu sunt talentul! (râde) Ideea e că, după ce m-am mutat în America, nu m-am zbătut nicio clipă să continui în televiziune – cred că mi-au ajuns cei 11 ani –, adică puteam să iau un internship la o televiziune de aici, să ajung să iau un entry level job și, efectiv, să o iau de la capăt cu totul.

Poate ajungeam pe la 55 de ani pe sticlă (râde)… sau poate niciodată, dar rămâneam într-un mediu cunoscut, că doar a fost singura meserie pe care am avut-o vreodată.

În schimb, m-am zbătut să-mi găsesc un agent, după ce-am testat industria și mi-am dat seama că, fără unul, nu poți să ai decât un hobby în industria asta.

Am aplicat la una dintre cele mai vechi și prestigioase agenții de talente din Illinois pe baza CV-ului și a întreg portofoliului din România, am obținut un interviu și, ulterior, o reprezentare.

O agenție te reprezintă sub toate formele, în actorie, print, teatru și voice-over, iar în prima fază nu am fost luată decât pentru print, pentru că nu aveam un portofoliu video în engleză, totul era în limba română, deci zero pentru ei.

Plus că, în țară, deși am făcut un scurtmetraj în cadrul Școlii de Actorie de Film, cu Doru Boguță și Dragoș Bucur, aia nu poate fi numită experiență, a fost așa, doar o introducere în ceea ce înseamnă meseria asta. Am început să lucrez, dar a durat aproape un an de zile până când am reușit să produc destul content pentru a-mi putea face acest CV video, necesar ca să pot trece la pasul următor.

În tot acest timp, am făcut și o școală de actorie pe programul Meisner, și un curs intensiv cu o actriță în vârstă, foarte cunoscută în industrie, Brenda Pickleman, care mi-a devenit și mentor ulterior, o tipă extraordinară.

Am pregătit un monolog și am dat probă pentru branșa de actorie a agenției. Am fost acceptată și am început să fiu trimisă la audiții pentru reclame TV, pentru serialele care se filmează în Chicago, să înregistrez proiecte de voice over unde se cereau actori cu accent, tot tacâmul.

Acum merg la probe pentru proiecte în calitate de actor, indiferent că e reclamă, rol într-un serial sau print, și e total diferit decât era la început. Mulțimea de la audiții e formată acum din actori cu proiecte mari, cu piese de teatru la activ, cu musicaluri, cu roluri în serialele de pe Amazon, Netflix, Hulu. E o industrie tare faină, odată intrată nu mai vrei să faci altceva”, a povestit Raluca pentru revista VIVA!

