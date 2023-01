Deși nu i-a fost ușor să se despartă de tatăl fetițelor sale, Raluca Pastramă și-a găsit alinarea la scurt timp în brațele altui bărbat. Fosta soție a lui Pepe a devenit mamă pentru a treia oară în aceeași perioadă în care iubita artistului, Yasmine Ody, a născut un băiețel.

Raluca Pastramă, în vârstă de 31 de ani, a născut pe 13 iunie 2019, iar înainte cu două zile de a naște, ea s-a căsătorit cu Ibrahim, bărbatul de care s-a îndrăgostit după divorț.

Pe rețelele de socializare, fosta soție a lui Pepe a postat noi imagini cu mezina familiei, dar și cu cele două fete, Maria și Rosa, din căsnicia cu cântărețul. „Mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-ai dat, pentru tot ce mi-ai luat și pentru tot ce mi-ai lăsat”, este mesajul pe care Raluca Pastramă l-a scris în mediul online, după ce a postat prima imagine cu fiica sa, potrivit WOWbiz.ro.

Raluca Pastramă a suferit mult din cauza divorțului

După ce s-a despărțit de Pepe, ea a suferit cumplit și slăbea pe zi ce trece. La momentul respectiv, Raluca Pastramă a decis să vorbească despre perioada grea prin care trecea.

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Mai am nevoie de o perioadă… Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram că o umbră.

După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă. Erau zile când nu mâncam deloc”, spunea Raluca.

Pepe a rămas în relații civilizate cu fosta soție și au grijă împreună de cele două fete, Rosa și Maria. Artistul este vizitat des de fetele lui și de multe ori pleacă în vacanță împreună. Pepe este mândru de familia sa și recent a filmat un videoclip alături de copiii săi și de soția sa, Yasmine.

„Eu trăiesc pentru familia mea și sunt extrem de fericit și împlinit. Sunt fericit! Mi s-a schimbat viața. M-am tuns de când am băiat. Din iunie m-am tuns și m-am obișnuit. Îmi doream să mă tund. În clip apare toate familia mea. Maria e la cor în momentul acesta. Rosa este acasă și se uită acum la noi. Ea studiază la pian. Așa mulțumire sufletească nici că se putea. De sărbători suntem în familie”, a declarat Pepe la PRO TV.

