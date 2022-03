După ce au pierdut jocul de imunitate, Războinicii au fost nevoiți să aleagă concurenții din echipa lor care vor avea șanse să plece. Relu Pănescu, Blaze și Ramona Crăciunescu au fost nominalizați de colegii lor. Telespectatorii i-au salvat pe Relu Pănescu și Blaze, în timp ce colega lor a primit cele mai puține voturi.

Ramona Crăciunescu a fost eliminată de la „Survivor România” 2022 și a părăsit Republica Dominicană. Concurenta din echipa Războinicilor a primit vestea cu ochii în lacrimi și nu și-ar fi dorit să plece acasă, pentru că simțea că mai are multe de demonstrat în show-ul de la PRO TV.

„Parcă e un vis urât. Îmi pare rău. Îmi doream să rămân mai mult. Simt că nu am arătat tot. Am descoperit niște oameni minunați aici. Într-un fel mă bucur, că merg acasă la fiul meu. Survivor te schimbă într-o persoană mult mai bună”, a spus Ramona Crăciunescu, după ce Daniel Pavel a anunțat-o că a fost eliminată de la „Survivor România”.

Drama neștiută a Ramonei Crăciunescu de la „Survivor România”

În una dintre edițiile de la „Survivor România”, cu lacrimi amare, Ramona Crăciunescu a oferit una dintre cele mai sincere și dureroase destăinuiri: „Poza asta ar fi fost întreagă dacă ar fi fost și fetița mea… și ar fi trăit.

Mi-e foarte dor de fetița mea, avea 6 ani când a trecut dincolo. Eram cu autorulota, am apucat să îi fac baie fetiței și am observat o lumină foarte puternică în oglinda băii. Când am ieșit, luase foc toată rulota, deja incendiul era avansat înăuntru. Am încercat să-l sting, dar am luat foc instant pe mână […] Fiul meu a ieșit și iubitul meu, am încercat să urcăm pe ușa laterală, dar în foc nu poți să intri și nu poți să reziști… organismul nu te lasă, instinctul este să ieși afară și să intri la nesfârșit până-l găsești pe cel drag. Am luat foc pe mai multe părți ale corpului, dar pe ea nu am găsit-o”, a povestit Ramona în cadrul emisiunii de la PRO TV.



