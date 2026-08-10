„Inconștiență, teribilism, nepăsare, probabil nu vom afla vreodată… s-a întâmplat pe Cheile Rudăriei, un tânăr a urcat la aproximativ 20 m înălțime fără niciun fel de echipament sau cunoștințe în escaladă ori alpinism, incapabil în a se deplasa, a apelat pentru ajutor”, a transmis Salvamont Caraș-Severin.

Conform Salvamont Caraș-Severin, în acest context s-au mobilizat forțe serioase pentru salvarea tânărului. În momentul în care tânărul a solicitat ajutorul, salvamontiștii erau spre un accident, pe Cheile Nerei, la aproximativ două ore de condus cu mașina.

Salvamontiștii din Băile Herculane au fost chemați în sprijin pentru a duce la bun sfârșit operațiunea de salvare.

„Pe această cale vă cerem prudență, să analizați cu atenție traseul ales, echipamentul să fie adecvat pentru ce urmează să faceți și nu ar fi rău să anunțați pe cineva drag despre planul pe care îl aveți. Mulțumim colegilor de la formația Băile Herculane pentru efortul depus și celorlalte instituții pentru implicare”, au adăugat reprezentanții Salvamont Caraș-Severin.

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