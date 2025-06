Desemnat doi ani la rând cel mai bun actor român la Gala Premiilor Gopo, Dragoș Bucur este căsătorit cu Dana Nălbaru, împreună cu care are trei copii: Sofia, Kadri și Roxana India, care este adoptată.

Odată cu încheierea celui mai recent sezon „Românii au talent”, care a fost câștigat de Damaris Lupu, Libertatea a stat de vorbă cu Dragoș Bucur, care ne-a dezvăluit că este posibil ca niciun copil să nu calce pe urmele carierei lui sau a Danei Nălbaru, care a cântat alături de trupa Hi-Q.

„Nu cred, nu. Nici nu i-am încurajat. Cu Sofia am avut un episod acum câțiva ani, când am scris împreună un scenariu, «Delta Neagră» se numea, pentru un serial. Scenariul chiar a luat un mare premiu la Sarajevo, am luat și niște bani. Dar dincolo de partea asta de scris, ea n-a continuat în zona asta și, repet, nici n-am împins pe niciunul din ei…”, a spus Dragoș Bucur.

Întrebat dacă Dana Nălbaru s-ar mai întoarce în lumea showbizului sau dacă are de gând să își reia cariera muzicală, Dragoș Bucur a afirmat că nici acest lucru nu este foarte probabil să se întâmple.

„Showbizul, așa cum îl făcea ea înainte, cred că a ieșit din calculele ei. A mai avut o perioadă când s-a reîntors în Hi-Q, care a fost foarte grea. Era plecată cam patru zile pe săptămână, pleca joia, venea lunea dimineața. Concerte… Probabil 2.000-3.000 de kilometri pe weekend… Și e OK, până la o anumită vârstă e OK. Dar de la o anumită vârstă încolo tragi o linie și: «Bă, merită? Merită să nu stau lângă familie, lângă soț, lângă copii?». Ca să ce? Eu nu cred că s-ar mai întoarce. Muzică mai face, dar face pentru ea, pentru sufletul ei”, a spus Dragoș Bucur în exclusivitate pentru Libertatea.