Revenită în România special pentru a-și revedea tatăl, pe Irinel Columbeanu, care locuiește la azil, Irina Columbeanu a făcut dezvăluiri și despre viața ei. De ani de zile trăiește în Malibu, alături de mama ei, însă în curând se va muta în New York.

Irina Columbeanu, dezvăluiri despre viața personală

Deși s-a gândit să facă Facultatea de Medicină la Cluj, până la urmă a ales o universitate din New York. Astfel, Irina Columbeanu se pregătește să înceapă o nouă etapă în viața sa și să se mute în New York, renunțând la viața din Malibu. „Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mărturisit Irina Columbeanu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță” de pe Youtube.

Întrebată și despre viața personală, Irina Columbeanu a făcut lămuriri. La un moment dat, în presă, s-a scris că aceasta ar fi într-o relație cu un tânăr francez. Acum, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor a spus adevărul și a făcut lumină în acest subiect.

După ce a făcut dezvăluirea, tatăl ei nu s-a putut abține și a avut o reacție absolut savuroasă. „Nu este adevărat deloc. Nu există niciun prieten de acest fel”, a zis ea. „Nu încă”, a adăugat Irinel Columbeanu.

„Acum mă concentrez pe școală și pe tatăl meu. Sunt deschisă, dar nu caut”, a concluzionat tânăra.

Mesajul emoționant al Irinei Columbeanu pentru tatăl ei

În cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, Irina și Irinel Columbeanu s-au reîntors pe malul lacului unde tânăra a copilărit. „Avem multe amintiri minunate pe acest lac, este minunat să fim aici din nou, după opt ani pentru mine. Petreceam tot timpul pe lac, fie vara, fie iarna. Iarna mergeam când era înghețat și patinam împreună. Ne eram cam frică, dar era entuziasmant și ne plăcea foarte mult (…)”, a spus Irina Columbeanu.

Totodată, ea a avut și un mesaj pentru tatăl ei, care i-a sărutat mâna. „Îți mulțumesc pentru copilăria mea frumoasă și pentru că mereu ești cu zâmbetul pe buze când ești cu mine! Avem atât de multe momente frumoase și în trecut, dar și în prezent și să sperăm că și în viitor!”, a mai spus tânăra.