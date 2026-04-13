„Am două amintiri extrem de puternice. Prima este momentul în care am câștigat pentru prima dată Campionatul Național de Fitness. A fost un sentiment de împlinire profundă, de satisfacție autentică, o bucurie care nu seamănă cu nimic ce poate fi cumpărat. Este genul de trăire care rămâne cu tine pentru totdeauna, pentru că devine parte din identitatea ta. Obiectele le poți pierde sau înlocui, dar sentimentele de împlinire rămân cu tine mereu, ca dovadă că ai ajuns acolo unde ți-ai propus prin propriile puteri.

A doua amintire vine dintr-o competiție de alergare montană cu probe sportive pe traseu, una dintre cele mai grele la care am participat. În acel context am realizat că mușchii pe care i-am construit în sală cu antrenament specific nu sunt doar pentru estetică sau pentru fotografii. Ei m-au ajutat să depășesc obstacolele și să merg mai departe atunci când corpul voia să renunțe. A fost o confirmare personală că un corp bine antrenat înseamnă forță, vitalitate, sănătate și funcționalitate, nu doar aspect fizic. Deși efortul a fost enorm, m-am simțit profund fericit, pentru că mi-am demonstrat mie însumi că pot”, a spus Răzvan Șindelaru în exclusivitate pentru Libertatea.

Oamenii nu ar trebui să cedeze când dau de greu

Autor al cărții „Dă-mi câteva ore, ca să-ți dau ani înapoi”, sportivul afirmă că oamenii nu ar trebui să cedeze când dau de greu, ci în acele momente ar trebui să tragă mai tare pentru a-și atinge obiectivele, pentru că astfel se face diferența dintre persoane.

„Diferența se face atunci când devine greu. Și e bine că este greu, pentru că dacă ar fi ușor, nu ar mai exista nicio diferență între noi. Obstacolele nu sunt cele care ne separă, ci modul în care reacționăm la ele. Nu contează de câte ori cazi, ci de câte ori te ridici și alegi să mergi mai departe. De fiecare dată când te ridici, descoperi că nu a fost un capăt de drum, că nu este atât de grav pe cât părea.

Cel mai ușor lucru atunci când dai de greu este să renunți. Și asta se aplică peste tot: în sport, în muncă, în relații, în familie, în orice domeniu al vieții. Abandonul este soluția rapidă, dar și cea care te oprește definitiv din evoluție. În realitate, pierzi doar în momentul în care renunți. Cât timp continui, chiar dacă înaintezi încet, nu ai pierdut. Pentru mine, ideea nu a fost neapărat să câștig, ci să nu renunț. Chiar și atunci când mi-a fost greu, am ales să merg mai departe, pentru că lupta principală nu era cu ceilalți, ci cu mine însumi”, a adăugat Răzvan Șindelaru.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Multiplul campion internațional la fitness și culturism afirmă că încearcă să-i învețe pe cei din jur că fiecare persoană trebuie să aibă propriul drum prin viață și că nu ar mai trebui să copiem ceea ce vedem la alții.

Fiecare persoană trebuie să aibă propriul drum prin viață

„Se spune că nu trebuie să ne bucurăm doar de destinație, ci de drum în sine, pentru că drumul este cel care ne învață. De fapt, viața nu este o destinație, deoarece toți ajungem inevitabil în același punct. Ci este un parcurs! Felul în care îl trăim face diferența. Problema este că, de multe ori, nu ne mai construim propriul drum, ci îl urmăm pe cel al majorității. Facem lucruri pentru că așa face toată lumea, ținem diete pentru că sunt la modă, adoptăm obiceiuri fără să ne întrebăm dacă ne ajută cu adevărat. Ajungem astfel să trăim o viață mai puțin plină, în care consumăm mult și construim puțin.

Graba de a obține rezultate rapide ne fură bucuria procesului și sentimentul autentic de împlinire. Lucrurile care ne aduc satisfacție reală sunt cele pe care le construim noi, prin efort și consecvență. Când reușești ceva prin propriile forțe apare acea trăire profundă că poți. De aceea cred că este esențial să trecem alegerile prin filtrul propriei rațiuni și să ne uităm nu doar la ce fac oamenii din jur, ci și la rezultatele pe care le au.

Informația este astăzi la îndemână, dar necesită implicare pentru a fi înțeleasă. Tocmai din acest motiv am aprofundat aceste lucruri și le-am sintetizat în cartea mea, astfel încât fiecare să poată găsi instrumente concrete pentru a-și construi un stil de viață sănătos și conștient”, a încheiat Răzvan Șindelaru interviul pentru Libertatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE