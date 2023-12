După o cursă lungă, cu probe solicitante, Laura Giurcanu și Sânziana Negru au câștigat America Express, sezonul 6. Totul spre tristețea lui Aris și a Alexiei Eram, care au ajuns pe locul doi la prezentatoarea Irina Fodor și au pierdut finala.

Într-un mesaj pe Facebook, după ce au pierdut, frații Eram au recunoscut că își doreau mult să fie desemnați câștigători. „Desigur că ne-am fi dorit să câștigăm acest concurs, pentru că oricine intră într-o competiție visează la trofeu☺️! Suntem foarte fericiți însă, deoarece ați putut să ne cunoașteți! Și pentru că am luat parte la superbă aventură America Express, până la capăt!

Poveștile trăite acolo și oamenii cu care ne-am intersectat ne-au deschis mintea și sufletul, într-un mod aparte. A fost greu, dar a meritat din plin! Vă mulțumim din suflet pentru susținerea și încurajările permanente și felicitări echipei câștigătoare!”, au notat Aris și Alexia Eram.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări EXCLUSIV. Acuzația principală pentru care Ciolacu l-a dat afară pe omul care i-a respins titlul de „luptător cu rol determinant” la Revoluţie

Și au continuat: „De la fiecare dintre voi am învățat câte ceva! Și unul de la celălalt. Pentru că fiecare dintre frați are ceva ce nu are celălalt și doar împreună am putut merge atât de departe!”.

Nu doar ei au reacționat după ce au pierdut finala „America Express”, ci și mama lor, Andreea Esca. Ea a postat pe Facebook o fotografie cu cei doi copii ai ei, de la o ședință foto realizată înainte de plecarea lui Aris și a Alexiei la show.

„Pentru mine, Alexia și Aris sunt câștigătorii America Express!”

Nu a avut niciun mesaj, însă pe Facebook fanii au reacționat la secțiunea de mesaje. „Felicitări! Au fost preferații mei și sunt câștigători, indiferent de rezultatul auzit!”. „Felicitări sunt minunați, ei sunt câștigătorii mei Alexia este minunată, chiar dacă este așa plângăcioasă, Aris ești adorabil, ai știut întotdeauna cum să-ți temperezi sora, să vă iubiți toată viața, că așa fac frații, vă ador!”.

„Citesc comentariile și realizez ca așa simt și eu: pentru mine, Alexia și Aris sunt câștigătorii America Express! Felicitări, sunteți minunați! Felicitări părinților pentru educația dată!”. „Nu m-am uitat niciodată, la niciun concurs. Acum m-am uitat special pentru voi. Tineri, deștepți, frumoși, foarte educați, modești, cu mult bun simt etc. Respect pentru părinții care v-au crescut și educat. Cu așa oameni educați mai avem speranță că țara asta are un viitor. Va iubesc”.

Recomandări Saga Ferma Dacilor: CJ Prahova a obținut în instanță demolarea hotelului în 2019, dosarul s-a rejudecat pentru că pârâta n-a fost citată corect. Între timp s-a făcut expertiză și a câștigat

„Adevărații câștigători! Au câștigat simpatia unei țări! Câștigătoarele celor 30.000 € nu vor ajunge niciodată la nivelul lor, nici ca educație, nici ca statut! Felicitări acestor tineri minunați!”.

Alexia Eram și Aris Melkior, copiii Andreei Esca, și-au dorit să ajungă pe primul lor și au luptat din greu în marea finală, însă norocul a fost de partea fetelor, care au reușit să ajungă primele la Irina Fodor.

„Am dat tot ce am putut pentru show-ul acesta”, a spus Sânziana Negru. „Mă bucur că am trăit asta cu tine. Experiența asta e a noastră și rămâne”, a completat Laura Giurcanu.

Urmărește-ne pe Google News