După săptămâni întregi petrecute în condiții dure, în Republica Dominicană, Aris Eram s-a întors acasă, iar revederea cu familia a fost plină de emoții. Participarea sa la Survivor România nu a fost deloc ușoară, însă tânărul a demonstrat rezistență și determinare, lucru care a umplut-o de mândrie pe mama sa, Andreea Esca.

Prezentatoarea de la PRO TV nu și-a putut ascunde emoțiile și a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare, imediat după întoarcerea fiului său. „Când Dumnezeu știe că erai îndrăgostită de Robert Redford și Paul Newman… ți-l dăruiește pe Aris! Mulțumesc”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 20

Un nou look după experiența din junglă

Experiența din competiție și-a pus amprenta și asupra imaginii lui Aris Eram. După revenire, acesta a adoptat un look ușor diferit, cu părul mai lung și barbă, schimbare care a fost remarcată imediat de fani.

Comentariile nu au întârziat să apară, iar admiratorii l-au complimentat pentru aspectul său. Printre cei care au reacționat s-a numărat și Iulia Vântur, care a lăsat un mesaj simpatic: „Frumosu lu mama”.

O relație specială mamă-fiu

Andreea Esca și Aris Eram au o relație foarte apropiată, iar absența acestuia a fost cu siguranță resimțită. Revenirea acasă a adus nu doar bucurie, ci și un sentiment de împlinire pentru întreaga familie.

Participarea la Survivor România a fost o provocare majoră, însă pentru Aris Eram a reprezentat și o experiență care l-a maturizat și i-a demonstrat limitele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE