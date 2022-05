Anisia Gafton face echipă cu Ionuț Rusu la „Te cunosc de undeva!”, iar în ultima ediție a emisiunii cei doi comedianți au fost nevoiți să se transforme în Marian Nistor și soția lui, Dorina Paraschiv. După ce show-ul a fost difuzat la TV, artistul a fost deranjat de modul în care a fost imitat.

Cea care l-a imitat pe Marian Nistor pe scena show-ului de la Antena 1 susține că nu și-a dorit nicio clipă să-l ironizeze pe cântăreț, ba chiar îl apreciază și îi ascultă piesele. Anisia Gafton recunoaște că a făcut niște glume, însă spune că este comediant și nu ar fi nimic de supărat în această situație.

„În niciun caz nu am dorit să îl ironizăm pe domnul Marian Nistor. Avem un respect deosebit pentru domnul Nistor, pentru că a scris istorie, el este o legendă, îi ascultăm piesele… În niciun caz nu am vrut așa ceva. Pur și simplu, ni s-a dat să interpretăm niște personaje iar, pe lângă interpretare, noi am făcut și niște glume, noi suntem comedianți”, a spus Anisia Gafton pentru Fanatik.

Mai mult, ea susține că glumele nu au fost la adresa lui Marian Nistor, ci despre ea și Ionuț Rusu, care s-au transformat pe scena de la „Te cunosc de undeva!”.

„Nu am făcut glume despre el, noi am făcut glume despre noi. Fiecare echipă interpretează niște personaje, iar apoi ne distrăm între noi, altfel, dacă am sta serioși, ar fi plictisitor. Noi nu am făcut glume despre el, ci doar făceam glume despre noi, era autoironie, despre cum arătam noi, ca personaje, în show.

Mie îmi fugise burta… Eu cu Ionuț am glumit foarte mult pe seama faptului cum arătăm. Râdeam de cum arătam cu gușă, eu care am fața mică, cu burtă…”, a mai spus Anisia Gafton.

„Speram să nu o ia personal”

Anisia a fost cea care l-a imitat pe Marian Nistor, în timp ce Ionuț Rusu a fost cel care a imitat-o pe soția acestuia, Dorina Paraschiv.

„Eu eram în rol de bărbat, iar Ionuț – într-unul de femeie. Într-adevăr nu am respectat niște cerințe ce ne-au dat din producție, într-adevăr doamna nu cântă, dar noi am zis să facem momentul mai complex, voiam să aibă și Ionuț un rol. Ce ziceau jurații dacă doar eu cântam? Am împărțit atribuțiile…

A fost o confuzie, noi făceam bășcălie de rolurile pe care le-am primit, glumeam pe seama noastră. Chiar vorbeam la un moment dat și speram să nu o ia personal. Nu am vrut să îl supărăm.

Poate nu a înțeles prea bine numărul. Noi suntem chiar onorați că am primit aceste personaje de interpretat”, a mai spus concurenta, pentru sursa mai sus menționată.

