Marian Nistor, deranjat după ce el și soția au fost imitați la „Te cunosc de undeva!”: „Tot timpul s-a făcut bășcălie de noi”

Anisia Gafton a fost cea care s-a transformat în Marian Nistor, iar Ionuț Rusu a fost Dorina Paraschiv. Momentul lor a fost aplaudat, iar jurații i-au felicitat pentru transformarea lor de la Antena 1. „Este vorba despre un cuplu de invidiat prin tradiția pe care a creat-o.”, a spus Aurelian Temișan.

„Trebuie să recunosc că sunteți atât de haioși și atât de simpatici încât ați câștigat orice casting”, a spus și Ozana Barabancea, care a fost completată de Cristi Iacob: „Voiam să fie doar mai zâmbăreț domnul Marian Nistor, că în referință e mai zâmbăreț. În rest, ne-am bucurat odată cu voi și probabil și o țară întreagă”.

Momentul de la „Te cunosc de undeva!” și comentariile juraților nu au fost deloc pe placul lui Marian Nistor. „Tot timpul s-a făcut bășcălie de noi…după atâta muncă! Să vadă cele 70 albume ale trupei Savoy, cât și cele ale Dorinei, în special cele de folclor. Dar muzica este foarte grea. Și talentul e de la Dumnezeu. Ori majoritatea nu sunt talentați. Aș vrea să afle cei din juriu că eu îi respect foarte mult, îi respect pe participanți, până la un moment dat: să fim și noi respectați! După ce că nu ne-au cerut acordul și nici nu luăm niciun ban își bat joc de munca unui om de o viață!

Am scris istorie în muzică, am fost în topurile muzicale în 1986 cu melodia ”Domnișoară”, timp de o lună de zile la BBC și la Radio Stockholm, câte o lună. Am fost laureați ai Festivalurilor Mondiale ale Tineretului și Studenților de la Berlin și Moscova, respectiv 1973 și 1985. Am continuat și am scris melodii noi. Am 280 de melodii scrise în toată pandemia. Nu știu dacă pot trăi atât cât am de imprimat… Plus multe alte piese existente, pe care nu am apucat să le imprim. Nu a existat an să nu scot câte două albume în ultimii 10 ani de zile. Nu este firesc să fiu batjocorit de nimeni”, a declarat, pentru fanatik.ro Marian Nistor.

Recomandări Reziliența occidentală și decăderea despotismului asiatic. De ce e util totuși să ne pregătim pentru ce e mai rău în privința crizei ucrainene

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Interpretul, compozitorul și fondatorul formației Savoy nu a apreciat comentariile juratei Ozana Barabancea, Marian Nistor spune că acesta a atacat-o pe soția lui pe nedrept.

„Iar jurata care s-a luat de soția și de colega mea de scenă, Ozana, că nu are glas… că dacă avea ar fi fost demult o vedetă. Păi, Dorina este o mare vedetă, chiar mai mare decât își închipuie domnia sa. Și pentru informarea domniei sale, să nu dea un verdict, înainte de a nu se informa vis-a-vis de cele 15 albume care au apărut cu Dorina: folclor autentic, muzică de petrecere, romanțe, country, pop, pop popular și pop lăutăresc, în cadrul Formației Savoy. Mi-aș dori din inimă să-i fac cadou câteva albume, spre aducere aminte. Și semnat cu tot respectul, Marian Nistor. Trebuie să lași publicul, să spună istoria.

Recomandări VIDEO. Florin Secureanu, condamnat pentru că și-a făcut casă pe banii spitalului Malaxa, a ajuns medic la o echipă de fotbal din Sălaj care joacă în Liga a III-a

Marian Nistor și soția

Să vedem ce istorie îi așteaptă pe unii dintre ei. Azi noapte, după emisiune, am primit 100 de telefoane. Am vorbit până la ora 2 noaptea. Ne-au întrebat oamenii de ce mergem acolo. Păi, noi nu am mers, doar am fost imitați într-un mod batjocoritor, de la început până la sfârșit. Țin să precizez că doar eu interpretez melodia ”Adio, pică frunza”, nu și soția mea, Dorina. Până la urmă, telefoanele au fost contra lor. Și fără să vrea ne-au făcut un serviciu. Ne-au făcut un bine prin răul dorit. Oamenii ne iubesc, iar răul lor, în final, s-a transformat în bine pentru noi”, a mai declarat Marian Nistor.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro Putin, discurs HALUCINANT cu ocazia Zilei Victoriei. Mesajul cu care șochează o lume întreagă

Observatornews.ro "Era un scaun pus acolo, la geamul de la balcon". O fată a căzut în gol de la etaul 5 al unui bloc din Timișoara

HOROSCOP Horoscop 9 mai 2022. Taurii au parte de o zi cu de toate, tensiune la nervi și consum inutil, ar fi bine să își păstreze răbdare

Știrileprotv.ro Fost primar al orașului Ekaterinburg, atac la Putin de Ziua Victoriei: Războiul cu Ucraina este cel mai ridicol din istorie

Orangesport.ro Unde au fugit fetele sexy ale Rusiei după ce Putin a atacat Ucraina. GALERIE FOTO | Cum îşi văd în continuare de meserie, fără să le fie teamă de sancţiuni

PUBLICITATE O persoană are între 12.000 și 60.000 de gânduri pe zi și că 2 din 5...