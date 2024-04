De mai mulți ani, Cristina Ich și Alex Pițurcă, băiatul antrenorului de fotbal Victor Pițurcă, sunt într-o relație. S-au despărțit în repetate rânduri, însă în primăvara anului trecut s-au împăcat, au și fost surprinși sărutându-se într-un club din București.

Ulterior, Cristina Ich a declarat că sunt „în același echipaj” de dragul băiețelului pe care îl au împreună, Noah. „Da, într-adevăr, am avut norocul să păstrăm o relație normală și firească, și pot să spun că am fost și suntem prieteni buni. Și când spun asta, nu mă refer la genul de prietenie în care împărțim bilete la cinema sau rețete de prăjituri.

Când am hotărât să ne despărțim, a fost o decizie discutată și asumată ca fiind cea mai bună pentru amândoi. Nu a fost o despărțire în stilul «film dramatic», ci mai degrabă am trecut la capitolul «continuăm ca prieteni». Am înțeles că suntem în același echipaj când vine vorba de Noah”, a spus Cristina Ich pentru UNICA.ro în toamna anului trecut.

Alex Pițurcă, surprins în compania altei femei în Parcul Herăstrău

Acum, de la o relație de prietenie, cei doi au trecut din nou la o relație de iubire. Cu toate acestea, Cancan l-a surprins pe Alex Pițurcă în compania altei femei, aproape de miezul nopții, în Parcul Herăstrău din București.

Îmbrăcat într-o cămașă albă și pereche de pantaloni trei sferturi, Alex Pițurcă a fost tot numai un zâmbet în compania femeii brunete, care era la fel de lejer îmbrăcată, cu un hanorac larg și pantaloni de trening. Vezi imaginile AICI.

Cristina Ich a avut și o reacție la aceste imagini, pentru Cancan a declarat că nu are nimic împotriva acestei ieșiri, mai ales că între cei doi nu au loc gesturi tandre. „Are dreptul să se plimbe cu oricine dorește. Dacă existau gesturi tandre între ei, era cu totul altceva. Dar așa? Păi, eu mâine dacă apar alături de un bărbat la restaurant înseamnă că am o relație cu el? Nu! Dacă suntem într-o relație, înseamnă că trebuie să-i interzicem partenerului să se vadă cu cineva anume?

Fiecare are dreptul să se întâlnească, indiferent că în parc sau la librărie, cu orice dorește, indiferent dacă este bărbat sau femeie”, a declarat Christina Ich.

Victor Pițurcă a lăudat-o pe Cristina Ich, nora lui

Având în vedere relația ei cu Alex Pițurcă, Victor Pițurcă a cunoscut-o pe Cristina Ich, pe care o consideră potrivită pentru băiatul lui. „Cristina e o femeie cu capul pe umeri. Pe Cristina nu o iau așa. N-am inclus-o (n.red.: la vedete). De Cristina s-au scris multe tâmpenii pe care le-am verificat.

Trebuie să știi să ai grijă de familia ta. Nu că n-a fost să fie, poate fi. Nu-i văd despărțindu-se. E greu, e dificil. Ei se iubesc în continuare. Ăsta e adevărul. Cel mai important moment al lui în viața asta este acum, cu Cristina”, a mai declarat Victor Pițurcă în podcastul lui Nasrin Ameri.

