Știrea că emisiunea „La Măruță” se închide după 18 ani a făcut vâlvă. Mulți oameni de presă, multe persoane publice au reacționat, printre acestea și Florin Călinescu. Pentru Cancan, Florin Călinescu a comentat decizia șefilor Pro TV.

Florin Călinescu dă vina pe patronii Pro TV

„Am spus-o în mai multe rânduri și acum nici măcar nu mai mă mobilizez să mă repet: Pro TV-ul acela este mort de mai mulți ani. Măruță este ultima victimă. Nu contează (n.r. – audiența), astea sunt justificările unor imbecili care nu se uită decât la cifre cu orice preț. Adică disponibilizări, nemajorări de venituri, de salarii și așa mai departe, nu există nicio empatie. Pro TV oricum se baza pe toate formatele lăsate de Sârbu.

Când vor crăpa și Vocea României, Las Fierbinți și Românii au talent, atunci, nu știu, să dea reclame cehești, habar nu am. Creativitatea nu există la Pro TV de când au venit patronii ăștia și nici nu interesează foarte tare. Probabil că fac afaceri cu alte lucruri, am înțeles, toate domeniile.

Dar Pro TV s-a bazat întotdeauna pe creativitate, pe mișcare continuă și chiar dacă, să zicem, un format se blaza, se mobiliza toată lumea și se găseau resurse noi de creativitate. Creativitatea funcțională. Pro TV-ul n-a murit decât o dată, când a fost vândut către ăștia și de atunci a murit.

Și mort sunt și eu, dovadă că la împlinirea celor 30 de ani, nici măcar n-au catadicsit să mă invite. Deci există și o răutate a unor mediocrități acolo, absolut amuzantă. Dar vă dați seama, nu? Ați început să-mi spuneți că am reprezentat ceva?”

Ce spune despre Antena 1

Întrebat despre postul rival Pro TV-ului, despre Antena 1, el a adăugat: „Antena este ținută astăzi de Ruxandra Ion și de Mona Segal. Nu cred (n.r. – că ar fi un scenariu pentru Măruță). Nu, pentru că acolo s-a osificat povestea aia cu niște năpăstuiți, vin tot timpul acolo și expun situațiile pe la 5.

Și de la 2 la 5 mi se pare că e ceva gen niște tineri fără rost închiși într-o casă. Când caut câte un meci de fotbal, dau de ei, am văzut că și pe Kanal D. Foarte bine dacă există public pentru așa ceva, asta este situația. Dar nu cred că poate acolo. Poate pe Antena Stars, nu-mi dau seama.”

